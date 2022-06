Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: is kefir écht zo goed voor je darmen?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: is kefir écht zo goed voor je darmen?

Afgelopen jaren zien we het steeds vaker voorbij komen: kefir. Dit zure, gefermenteerde drankje belooft goed voor je gezondheid te zijn, omdat het vol zit met micro-organismen. Dat zou je vooral merken aan je darmen en darmflora. Maar hoe gezond is dit zelfgemaakte drankje eigenlijk? En is die uit de supermarkt ook zo gezond? Metro duikt in de wereld van de kefir en spreekt daarover met voedingsdeskundige Jasper Alblas.

Wat is kefir?

Kefir is een gefermenteerde drank, net zoals het populaire drankje kombucha. Fermenteren is een manier om producten langer houdbaar te maken zonder dat daar chemische toevoegingen aan te pas komen. Dat zorgt er dus voor dat je het drankje ook zelf kunt maken in je eigen koelkast.

Kefir bestaat uit twee verschillende varianten, de melkkefir en waterkefir. Aan het water of de melk worden kefir-korrels toegevoegd, wat zorgt voor een proces waaruit micro-organismen ontstaan. „Beide manieren van kefir maken zijn even gezond”, laat Alblas weten. „Waterkefir en melkkefir kunnen allebei de diversiteit van het microbioom ten goede komen.”

Zelfgemaakte kefir vs. uit de supermarkt

Als je de juiste ingrediënten in huis hebt, kun je dus makkelijk kefir zelf maken. Dit is een simpel, maar ook een tijdrovend klusje: voor één lading kefir is het namelijk nodig om 24 tot 48 uur te wachten voordat het drankje gefermenteerd is.

Echter wordt het drankje ook in de supermarkt volop verkocht. Zijn deze producten even gezond als de zelfgemaakte kefir? Helaas niet, blijkt uit een onderzoek van Keuringsdienst van Waarde. Zij kwamen erachter dat vrijwel alle kefir-soorten uit de supermarkt geen gisten bevatten, en het daarom dus ook geen echte kefir is. Alblas voegt hier aan toe: „Wat het drankje juist zo gezond maakt, zijn de actieve, levende micro-organismen in het drankje. Het is dus essentieel dat de kefir zelf gemaakt is, anders leven de micro-organismen niet meer.”

Gefermenteerde producten

Omdat kefir een gefermenteerd product is, valt het onder de categorie ‘probiotica’. Dat brengt vele gezondheidsvoordelen met zich mee, vertelt Alblas. „Daarbij is het wel belangrijk dat je levende probiotica neemt en de juiste samenstelling van de verschillende soorten bacteriën.” Helaas hebben de meeste probiotica die je in de winkels vindt volgens Alblas geen significant effect op je gezondheid, omdat „ze ofwel een nutteloze samenstelling bevatten of de probiotica niet meer levend zijn”.

Andere gefermenteerde producten zijn bijvoorbeeld zuurkool en miso. Ook deze producten zijn gezond om met mate te consumeren, laat Alblas weten. Hij wijst er echter wel op dat we niet te veel moeten overdrijven met het toevoegen van deze goede bacteriën. „Meer is niet altijd beter, omdat er een balans van verschillende bacteriën in je darmen moet blijven. Te veel van hetzelfde is niet goed.”

Kortom: is kefir gezond? Ja, het is een gezond gefermenteerd drankje, mede door de levende micro-organismen. Drink het echter met mate, en ga liever voor een zelfgemaakte variant dan voor de kefir die je in de supermarkt koopt.

