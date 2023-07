Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nicolette Kluijver vertelt over kindje dat ze moest laten weghalen door ziekte: ‘Verschrikkelijk’

Nicolette Kluijver (38) woont samen met haar kinderen in een fraaie villa op het tropische eiland Bonaire. Een droomleven, maar de presentatrice heeft het niet altijd makkelijk gehad. Zo kreeg ze de diagnose kanker voor haar kiezen en moest ze een kindje weg laten halen. Ze vertelt er openhartig over in Rooijakkers Over De Vloer.

Nicolette Kluijver bij Rooijakkers Over De Vloer

Haar huwelijk met Joost Staudt overleefde haar ziekte niet. „Ik was ziek en daarvoor was het eigenlijk ook al niet goed. Toen kwam de ziekte en werd het nog slechter. Je probeert op te krabbelen na zo’n ziekte en dat is gewoon nooit gelukt.”

In 2020 ging het stel uit elkaar. Toch verhuisden ze als gezin naar Bonaire. Staudt woont een paar deuren verderop. „Vaak proberen mensen er een stempel op te plakken. Uit elkaar en dan toch naar een eiland. Ik kan het ook niet uitleggen. We doen het gewoon helemaal op onze eigen manier.” Op aandringen van Rooijakkers plakt ze er dan toch een stempel op „We zijn exen en vaak vrienden, maar soms ook niet. Er is wel een reden waarom we uit elkaar zijn.”

Er is nog geen nieuwe liefde in het leven van Kluijver. „Nu, vijf jaar later, begin ik echt open te staan voor liefde.” De geruchten over een affaire met Rick Brandsteder verwijst ze naar het rijk der fabelen. „Nee, dat is echt niet waar.” „Is er dan echt helemaal niemand geweest?”, probeert Rooijakkers een ontboezeming te ontlokken. „Ja, Jezus Art, ik ga nu niet een hele ABC-lijst opnoemen.”

‘Er is zoveel gebeurd’

Voordat Kluijver op Bonaire woonde, had de presentatrice een chaotisch leven. „Het was best wel overleven. Er is zoveel gebeurd in een korte tijd in mijn leven. Het kon niet anders dan dat ik het roer om moest gooien. Ik had heel veel stress.”

Kluijver voelde zich niet goed en ging daarvoor naar het ziekenhuis. „Daar zagen ze een vlek en in eerste instantie was dat tuberculose. Daar kreeg ik heftige medicatie voor, waarvan ik haaruitval en pijn aan mijn botten kreeg. Ik had eigenlijk niet door dat ik niet meer ongesteld werd, ik dacht dat dat door de medicatie kwam. Maar ik bleek zwanger van de vierde.”

Afbreken van zwangerschap

Tot haar verdriet moest ze de zwangerschap afbreken. „Omdat ik tuberculose-medicatie had en de PET-scan stond gepland vanwege de vlek die niet kromp van de tuberculose-medicatie. Ik kon gewoon überhaupt niet zwanger zijn. Ik heb het helemaal niet kunnen verwerken, want daarna kwam het bericht dat ik kanker had.”

Kluijver vertelt dat als ze niet ziek was geweest, ze het kindje absoluut had laten komen. „Het voelt zo verschrikkelijk dat je daar afscheid van moet nemen. Je wilt het wel houden, maar het kan niet, want je lijf is ziek. Joost en ik hebben zo veel meegemaakt. Niet alleen die ziekte, maar ook het verliezen van dat kindje. Het was gewoon te veel. Misschien dat het daarom zo lang duurt om een nieuwe liefde toe te laten. Ik moest eerst mezelf weer helemaal lief gaan vinden.”

