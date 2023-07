Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

1,6 miljoen nieuwe vacatures: de top 10 sectoren en het salaris

In 2022 stond Nederland voor een flinke uitdaging op het gebied van werkgelegenheid. Er kwamen maar liefst 1,6 miljoen nieuwe vacatures bij, blijkt uit nieuwe data. Nieuwsgierig in welke sectoren er werk in overvloed is én welk salaris je kunt verdienen? Je leest het hier.

Eén ding kunnen we in ieder geval voorop stellen. In alle beroepsgroepen kwamen er het afgelopen kalenderjaar vacatures bij, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. De meeste nieuwe vacatures verschenen voor bedrijfseconomische- en administratieve beroepen.

Meeste vacatures voor deze beroepen

De bedrijfseconomische- en administratieve beroepen zijn koploper als het gaat om het aantal openstaande vacatures. In totaal stonden er in 2022 ruim 291.000 vacatures open in dit vakgebied. Een jaar eerder waren dit er nog ruim 240.000. Relatief gezien kwamen er ook in de handel en horeca veel nieuwe vacatures bij, blijkt uit het rapport van het CBS. Binnen de handel stonden er alleen al 114.000 vacatures open voor kassa- en verkoopmedewerkers.

Sector Vacatures 2022 Bedrijfseconomische

en administratieve beroepen 291.300 Dienstverlenende

beroepen 171.200 Commerciële

beroepen 198.500 Zorg

en welzijn beroepen 155.900 Transport

en logistiek beroepen 110.100 ICT beroepen 90.300 Pedagogische

beroepen 77.800

Het bijbehorende salaris in Nederland

Mocht je overwegen om een overstap te maken naar een andere sector, dan is het natuurlijk wel zo prettig om te weten welke financiële beloning daartegenover staat. Omdat de sectoren verschillende beroepen behelzen, hebben we hieronder een uitgebreidere lijst van verschillende beroepen die vallen binnen de sectoren. De genoemde salarissen verwijzen naar gemiddelde salarissen bij vacatures in 2022 en zijn exclusief bijzondere beloningen.

Beroepen Gemiddeld jaarloon Delfstoffenwinning 69.400 euro Financiële dienstverlening 58.400 euro Energievoorziening 52.100 euro Informatie en communicatie 51.200 euro Specialistische zakelijke diensten 48.600 euro Openbaar bestuur en overheidsdiensten 45.400 euro Bouwnijverheid 44.300 euro Industrie 43.500 euro Waterbedrijven en afvalbeheer 43.200 euro Verhuur en handel van onroerend goed 41.500 euro Vervoer en opslag 38.100 euro Onderwijs 36.300 euro Overige dienstverlening 30.100 euro Gezondheids- en welzijnszorg 29.200 euro Handel 26.300 euro Landbouw, bosbouw en visserij 25.500 euro Cultuur, sport en recreatie 24.100 euro Verhuur en overige zakelijke diensten 23.300 euro Horeca 14.300 euro

Enthousiast geworden van de nieuwe vacatures en overwegen je te laten omscholen? Deze zes beroepen bieden baangarantie én je krijgt tijdens het scholingstraject al betaald.