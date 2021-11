Feit of fabel over slapen? Slaapsupplementen van de drogist helpen niet

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: ‘Slaapsupplementen van de drogist helpen niet’.

Het zou zo makkelijk zijn, een pilletje nemen voor het slapengaan en je slaapt als een roosje. Zijn er pillen van de drogist die echt helpen om makkelijker te slapen, of zit dat vooral tussen je oren? Metro sprak met Stephanie Molenaar, slaapdeskundige en auteur van elf verschillende boeken over slaap.

Slaapsupplementen voor betere slaap

Molenaar stelt dat slaapsupplementen kunnen helpen, maar dat je dan wel de juiste supplementen wil hebben en je dit onder begeleiding van een professional moet doen. Ook vertelt ze dat supplementen pas de laatste optie moeten zijn. „Het slechte slapen komt immers ergens vandaan, en dat los je niet zomaar op met een pilletje.”

Ook vertelt Molenaar dat slaapsupplementen vaak verkeerd gebruikt worden. „Hierdoor kan je weer nieuwe slaapproblemen krijgen. Daarbij is het ene pilletje het andere niet, en de toevoegingen ervan kunnen juist ook weer gezondheids- of slaapproblemen veroorzaken. Nee, ik ben er geen voorstander van. Ik vat liever de koe bij de hoorns.”

Melatonine

In veel slaapsupplementen zit melatonine, het inslaaphormoon. „Het feit dat het een inslaaphormoon is, vertelt je al dat dit niet de oplossing is voor alle slaapproblemen. Gewone slapeloosheid ga je hier dus niet mee oplossen, het kan alleen helpen bij problemen rondom je dag- en nachtritme, zoals bij een jetlag. Gebruik je melatonine verkeerd, dan kan het juist slapeloosheid brengen en je overdag slaperig maken, met alle gevolgen van dien.”

Slaapsupplementen kopen bij de drogist lijkt een simpele oplossing voor een slaapprobleem, maar hier is volgens Molenaar een kwestie van ‘baat het niet, dan schaadt het wél’: „Ga je zelf aan de slag met suppletie, dan is de kans vrij groot dat de dosering en timing niet correct zijn. Hier is namelijk geen vuistregel op te geven, ondanks de instructies op de verpakking. Het is persoonlijk omdat het afhankelijk van je bioritme én van het betreffende slaapprobleem is. Kortom: ga niet morren aan een geolied systeem en laat je begeleiden.”

Waar Molenaar wel een voorstander van is, is om in een ander schap bij de drogist te kijken. „Er zijn diverse soorten slaapthee te koop die je kunnen helpen om je in de ontspanningsmodus te brengen, waardoor je makkelijker inslaapt. En ook een supplement als magnesium kan rust brengen, wat belangrijk is voor ontspanning en slaap.”

Conclusie

Slaapsupplementen van de drogist helpen niet. Oordeel: deels waar.

De werking van slaapsupplementen ligt in dit geval niet aan de supplementen zelf, maar aan het gebruik ervan. Begeleiding vragen aan een professional is in het geval van slaapproblemen altijd de beste optie. Met supplementen van de drogist maak je het probleem mogelijk alleen maar erger, omdat de werking van alle slaapsupplementen verschilt.