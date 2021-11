De HPV-vaccinatie vermindert de kans op baarmoederhalskanker met bijna 90 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Cancer Research UK, waarbij ze meiden hebben gevolgd die in 2008 als eerste een prik kregen en intussen, dertien jaar later, in de twintig zijn.

„De impact is enorm geweest”, zegt Peter Sasieni, een van de onderzoekers van Kings College London tegen de BBC. Ook de reactie van Cancer Research UK spreekt boekdelen: zij noemen de resultaten „historisch”. Volgens hen laat het zien dat het vaccin levens red. Onlangs pleitte de Gezondheidsraad nog voor het sturen van een zelftest voor baarmoederhalskanker, als alternatief voor een uitstrijkje.

In het jaar dat meisjes dertien worden krijgen ze een HPV-vaccinatie aangeboden, die bestaat uit twee prikken met een periode van een halfjaar ertussen. HPV, wat staat voor humaan papillomavirus, heeft meerdere varianten. Typen 16 en 18 zijn de meest gevaarlijke virussen, want deze HPV-typen veroorzaken bij 70 procent van de vrouwen baarmoederhalskanker.

Ook beschermt de vaccinatie tegen andere vormen van kanker, zoals kanker in de vagina, schaamlippen, anus, penis, mondholte, keel en slokdarm. Daarom mogen ook jongens zich nu laten inenten. Het vaccin helpt, blijkt uit het onderzoek, bij zowel precancereuze gezwellen als een vermindering van 87 procent van baarmoederhalskanker.

Onderzoek resultaten HPV-vaccinatie

Volgens de onderzoekers betekenen deze resultaten dat degenen die zijn gevaccineerd, mogelijk ook minder uitstrijkjes nodig hebben. Daarbij komen bijna negen van de tien sterfgevallen uit lage- en middeninkomenslanden, waar weinig toegang is tot screening op baarmoederhalskanker. Daarom hopen de onderzoekers dat de impact van de vaccinatie juist in die landen groter is dan in rijke landen, als Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Over het algemeen is de schatting dat het HPV-programma ongeveer zo’n 450 kankers en 17.2000 pre-kankers heeft voorkomen. „Dit is slechts het topje van de ijsberg”, zegt Sasiene over de resultaten. Volgens hem zal het aantal in de toekomst alleen nog maar toenemen, omdat de gevaccineerden op dit moment nog vrij jong zijn.

Baarmoederhalskanker in Nederland

Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen over de hele wereld, met meer dan 300.000 doden per jaar. In Nederland krijgen ongeveer achthonderd vrouwen per jaar de ziekte, waarvan er tweehonderd overlijden. Ongeveer 68 procent van de vrouwen met baarmoederhalskanker is vijf jaar na diagnose nog in leven. Het komt vooral voor bij vrouwen tussen de 35 en 45 jaar.

Nederland was één jaar later dan het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2009 kunnen meisjes zich hier laten inenten tegen HPV. Jongens kunnen dit sinds 2021 ook doen.