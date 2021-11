Jinek-tafel keert zich tegen PVV’er Fleur Agema na uitspraken asielzoekers en de zorg

Het coronadebat, de QR-code en maatregelen worden aan tafel bij Jinek besproken. De tafelgasten zijn het grotendeels met elkaar eens en zetten vraagtekens bij de brede inzet van QR-codes. Maar als PVV’er Fleur Agema een bommetje dropt over asielzoekers, keert de tafel zich tegen haar.

Aan tafel zitten PVV-lid Fleur Agema, voormalig PvdA-lid Gerdi Verbeet, oud-kickbokser en sportschoolhouder Remy Bonjasky en politiek verslaggever Floor Bremer om te praten over het coronadebat en de veelbesproken QR-code. De tafelgasten zijn het in brede zin behoorlijk met elkaar eens. Hoewel Agema en Bonjasky zich uitspreken als tegenstanders van het huidige coronabeleid en de QR-codes, belichten ook Bremer en Verbeet dat het beleid piept en kraakt. Uitvoering van de controle op de QR-codes, besmettelijke gevaccineerden met een groen vinkje en gezonde ongevaccineerden bejegenen, het komt allemaal voorbij.

Remy Bonjasky fel tegen QR-code in sportscholen

De QR-code geldt vanaf zaterdag ook in de sportscholen. Remy Bonjasky wordt volgens presentatrice Eva Jinek dubbel geraakt. Als ongevaccineerde en als sportschoolhouder. Hij vindt dat er in de zorg veel meer gedaan had kunnen worden. „We gebruiken 45 miljoen euro om te controleren of mensen zich aan de regels houden.” Maar volgens de sportschoolhouder gaat het om het veranderen van leefstijl. „Het prikken alleen is niet genoeg.”

Jinek belicht dat de gezonde leefstijl een lange termijnoplossing is, de QR-code een korte termijnoplossing. Alle tafelgasten vinden het zinloos om dit bij een sportschool in te voeren. Bonjasky uit zijn frustratie over de controles van gezonde mensen. „Bruls moet zelf vaker gaan trainen. Hij moet voorop lopen. Ik kan daar boos om worden”, zegt een geëmotioneerde Bonjasky. Daarmee duidt hij op Hubert Bruls, de voorzitter van de Veiligheidsraad, die vaker bekritiseerd werd vanwege zijn overgewicht.



Dankzij de Remy Bonjasky's die denken dat ze ubermensch zijn "want ik sport, ben gezond, dus mij overkomt niets" zit je straks met kerst in een lockdown.#Jinek Armoe troef aan tafel daar. — Mies (@MiesW) November 3, 2021



Omdat Remy Bonjasky zelf niet heel ziek is geweest toen hij corona had, vraagt hij zich af of het wel echt zo erg is? 🤔 Dus al die mensen liggen voor de lol op de IC? 🤷🏼‍♀️#Jinek — Iris (@i_steensma) November 3, 2021

PVV’er Fleur Agema frustreert zich over situatie in de zorg

Na wat gediscussieer gaat de ‘bal’ naar Agema. Ze vertelt dat er de afgelopen jaren in de zorg enorm bezuinigd is. „Vijf ziekenhuizen dicht, negentien ic’s dicht, vijftien spoedeisende hulpen dicht, 914 ic-verpleegkundigen weg voordat corona begon.” Ze benadrukt dat die situatie hetzelfde blijft en de zorg niet wordt opgeschaald. Daarover raakt ze gefrustreerd. Volgens haar liggen er ook toekomstplannen van de regering om de helft van de ziekenhuisgebouwen af te breken. „En het aantal 75-plussers verdubbelt nog. Waarom doen deze mensen dit?”

„Hoe kan het dat in een welvarend en rijk land als Nederland de hele boel op tilt slaat als er 250 mensen met corona op de ic liggen? Dat kan toch niet? Wij moeten dat toch aankunnen?” Agema verbaast zich over deze aanpak en verheft zelfs een beetje haar stem.



Fleur Agema: "Hoe kan het dat in een rijk land als Nederland de zorg op tilt slaat als er 200 mensen met corona op de IC liggen? Dat kán toch niet?" Goed punt. #Jinek — Thoiiss (@ThijsH16) November 3, 2021

Jinek-tafel keer zich tegen Agema na opmerking asielzoekers

Ze gaat nog even door over personeelstekorten, lage salarissen en te weinig investeringen in „onze zorg”. Maar dan kaart ze een gevoelig onderwerp aan, blijkt. „Op dit moment loopt er zestienhonderd man, bij Ter Apel, ons land binnen.” De PVV’er bedoelt daarmee de asielzoekers die in het Groningse Ter Apel worden opgevangen.

Jinek probeert snel de discussie af te kappen, maar Agema houdt vol. „Dat kost geld. Er komen dit jaar zestigduizend mensen ons land binnen.” Bremer en Verbeet keren zich tegen het PVV-lid. „Als je het hebt over mensen tegen elkaar opzetten, dan ben je daar zelf nu mee bezig”, zegt Verbeet.

„Ik was je in het hele verhaal aan het steunen”, zegt Bonjasky. „Maar nu laat je me gewoon in de steek. Dit gaat nergens meer over.” Volgens Agema is dit „het grote taboe”. Waarna Jinek uiteindelijk de discussie beëindigt.



De hele tafel bij JINEK tegen Fleur Aagema. — jannyzeeLand (@jannyzeeland) November 4, 2021



