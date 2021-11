Metro-panel: ‘Nederland staat internationaal voor schut met het coronabeleid’

‘Nederland staat enorm voor schut’

„Ik zou willen zeggen: Nederland staat enorm voor schut. Bijna elk land doet het beter dan Nederland, behalve bij wijze van spreken de Verenigde Staten onder Trump en Brazilië.

Wat me vanaf het begin verbaasde, is dat Nederland een hele lange tijd claimde dat mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben. Dat was op advies van Jaap van Dissel. Als je de anderhalve meter in acht neemt, hebben mondkapjes geen meerwaarde, zei hij. Ten eerste klopt dat niet: medische literatuur zegt dat mondkapjes altijd een meerwaarde hebben bij dit soort zaken. Maar Van Dissel gebruikte ook een ander argument: het gebruik van mondkapjes zou ervoor zorgen dat mensen laks worden met het in acht houden van de anderhalve meter afstand. Zijn bewijs berustte op een oude studie uit Noorwegen, waarvan de onderzoeker in een interview met Nieuwsuur aangaf dat het onderzoek allang is achterhaald. De omgang met de mondkapjes is een perfect voorbeeld van hoe Nederland totaal uit de pas loopt met de rest van de wereld.

De vraag is waarom dat zo is. Ik denk dat er hier een aantal hele nare dingen van Nederland bij elkaar komen. Ten eerste zorgt de poldercultuur ervoor dat niemand ergens verantwoordelijkheid voor neemt en er niet eerlijk wordt gecommuniceerd. Nederland had in het begin van de pandemie een mondkapjestekort, mede door een aantal gemaakte fouten. In plaats van zoiets eerlijk toe te geven, komen we met een papieren werkelijkheid om te doen alsof we geen mondkapjes nodig zouden hebben. Er wordt vaak geredeneerd naar een uitkomst en daar wordt dan wat informatie bij gezocht zodat het onderbouwd lijkt.”

‘Politieke wil ontbreekt’

„Ten tweede heeft Nederland, in ieder geval voor de westerse wereld, een van de meest radicale vormen van marktwerking in de zorg ingevoerd. Alles moet zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk middelen zo veel mogelijk rendement behalen. Al ver voor de pandemie trokken ziekenhuizen en de GGD aan de bel voor meer bedden en personeel. Maar dan zegt de politiek: ‘Nee, dat is niet efficiënt, want leegstaande ziekenhuisbedden kosten geld’. Maar de zorg is geen pindakaasfabriek.

Als je geen extra reserves hebt en er een crisis komt, zit je met de gebakken peren. Daarom hebben we nu nog steeds een probleem: zelfs na anderhalf jaar hebben we nog steeds niet meer bedden op de intensive care. Sterker nog: het zijn er minder. Tot ongeveer 2006 had Nederland een normaal zorgsysteem, met genoeg reserves. Als je zo snel radicale marktwerking hebt kunnen invoeren in de zorg, moet het ook mogelijk zijn om het net zo snel weer af te schaffen. Het is mogelijk, maar de politieke wil ontbreekt.”