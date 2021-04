Hoe gaat het met vaccineren bij de corona-degradanten van Europa?

Hoe doen de zwaarst getroffen Europese landen het qua vaccineren? Metro nam de landen met de hoogste sterftecijfers onder de loep. Hoe ver zijn ze? En hoe is de situatie nu?

In Nederland begint de vaccinatie behoorlijke vormen aan te nemen. We staan aan de vooravond van het gebruik van het nieuwe Janssen-vaccin uit Leiden. En met de huidige stijging in vaccinaties per week, lijkt de zomer iets om naar uit te kijken. De vraag is nu hoe onze mede-Europeanen de vaccinatiestrategie vorm geven. We weten allemaal hoe ver het Verenigd Koninkrijk is, maar hoe doen de zwaarst getroffen landen het inmiddels?

5. Bosnië en Herzegovina – 2160 sterfgevallen per miljoen inwoners

In Bosnië en Herzegovina (3,3 miljoen inwoners) verloopt de vaccinatie erg stroef. Nadat de eerste golf in het land voorbij leek te gaan, kwamen de tweede en derde als vloedgolven. Vorige week nog, beleefde het land zijn piek met 207 sterfgevallen. Een belangrijke reden daarvoor is de achterblijvende vaccinatiestrategie. Sinds eind januari heeft de Bosnische overheid zijn bestellingen geplaatst. Desondanks wordt er tot nog toe alleen gevaccineerd met de Russische Spoetnik. Verder is het land afhankelijk van zijn buurland Servië en bevriende staten zoals Turkije voor vaccindonaties.

4. Hongarije – 2324 sterfgevallen per miljoen inwoners

In Hongarije ontvouwt zich een merkwaardige situatie. Het land (9,8 miljoen inwoners) staat in de absolute top als het gaat om vaccinaties. Cijfers wijzen uit dat bijna een kwart van de bevolking minstens een prik hebben gehad. Dit lukt omdat in Hongarije ook de nog niet goedgekeurde Russische en Chinese vaccins gebruikt worden. Desondanks stonden de afgelopen weken in het teken van slechte coronacijfers. Het land staat ook in de wereldwijde top als het gaat om besmettingen en sterfgevallen. De afgelopen zeven dagen zijn met afstand de heftigste dagen van het afgelopen jaar geweest. Desondanks voert Hongarije deze week verlichtingen door in zijn coronabeleid. In de hoop dat het vaccin toch sterker blijkt te zijn.



Fully 21.6 percent of the Hungarian population has received at least the first dose of one of the available vaccines, while 6.6 percent has received both jabs. #Hungary #COVIDVaccination https://t.co/zXTWGten01 — Hungary Today (@HungaryToday) March 29, 2021

3. San Marino – 2501 sterfgevallen per miljoen inwoners

De dwergstaat San Marino staat op plek drie als het gaat om het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners. Met zo’n 34.000 inwoners is San Marino een van de kleinste staten in Europa. Het dodenaantal van 85 is dan al snel een fors cijfer. In het afgelopen jaar raakte ook zo’n 15 procent van de bevolking besmet. San Marino rekende op Italië voor de levering van vaccins. Toen dit niet gebeurde, richtte ook San Marino zich tot het Spoetnik-vaccin. Na een eerste levering van 7000 vaccins, heeft San Marino wel zijn stabiliteit gevonden.

2. Tsjechië – 2548 sterfgevallen per miljoen inwoners

In Tsjechië ziet de situatie er rooskleurig uit. Sinds halverwege maart dalen de besmettingscijfers aanzienlijk. De relatieve strenge coronamaatregelen hebben Tsjechië (10,7 miljoen inwoners) hierbij geholpen. Deze bleven gehanteerd nadat het vaccineren op gang was gekomen. Daarnaast is de vaccinatiestrategie niet onsuccesvol gebleken. Ondanks dat de vaccinatie op een rustig tempo verloopt. Aan de andere kant is Tsjechië eind december al begonnen met vaccineren. De dalende cijfers laten zien dat de hoge pieken van november, januari en begin maart nu veranderen in een optimistischer beeld.



Operation freedom begins 🍷🍷 🙌 pic.twitter.com/YE88eJM9cg — Samantha Sacramento (@SamanthaSacra) March 1, 2021

1. Gibraltar – 2791 sterfgevallen per miljoen inwoners

De absolute degradant in Europa is Gibraltar. Op het Britse territorium in de Middellandse Zee zijn 94 mensen overleden sinds het eerste sterfgeval op 11 november. Net als in San Marino is dit aantal fors op een bevolking van 33.000. Desondanks lijkt Gibraltar dat achter zich te laten. Sinds 13 maart overleed niemand meer aan de gevolgen van het coronavirus. Sterker nog, sinds midden februari komen besmettingscijfers niet boven de vijf per dag. Bijna iedereen boven de 16 jaar is inmiddels ingeënt. Daarnaast zijn in Gibraltar de restaurants en winkels sinds begin maart weer open. En zo zit de inwoners van de degradant komend weekend wel op een zonnig terras, met een vaccin op zak.