Onbeleefde Erdogan geeft EU-kopstuk Von der Leyen geen stoel en haar reactie?

De drie letters slash het geluid dat galmt door heel Brussel en sociale media-omstreken: „Ehm.” Het kwam uit de mond van Ursula von der Leyen en was bedoeld voor Erdogan, die haar de bank wees.

De Turkse president Erdogan heeft de voorzitter van de Europese Commissie niet ontvangen zoals het hoort, zegt de commissie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was dan ook zichtbaar ontstemd toen ze gisteren in Ankara werd afgescheept met een plaats terzijde op de zitbank. Erdogan en Von der Leyens reisgenoot Charles Michel kregen stoelen naast elkaar.



'Ehm…': The European Commission hit at a diplomatic snub that left its head Ursula von der Leyen without a chair as male counterparts sat down at a meeting with Erdogan in Ankara. @AFP's takehttps://t.co/YAsX5YuUsE pic.twitter.com/k0pvYRwcls — Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) April 7, 2021

Erdogan en stoel van Von der Leyen

Erdogan had Von der Leyen een „exact even” prominente zitplaats moeten geven, zegt een woordvoerder van de commissie. De commissievoorzitter was volgens de woordvoerder „duidelijk verrast”, maar besloot door te gaan met het gesprek dat ze met de Turkse president wilde voeren. Ze sneed onder meer het onderwerp vrouwenrechten aan.

Op beelden van de ontvangst is te zien dat Von der Leyen aanvankelijk moet blijven staan terwijl Erdogan en voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders Charles Michel plaatsnemen in het middelpunt van de ruimte. Ze vraagt daarvoor aandacht met een nadrukkelijk „ehm”. Even later zit ze tegenover Erdogans buitenlandminister op de bank.

Commissie over de kwestie

De commissie zelf zal de kwestie niet opspelen, zegt de woordvoerder. „Dit moet de inhoud van de reis niet overschaduwen.” Maar dat betekent volgens hem niet dat het onbelangrijk is. De commissie gaat na hoe een situatie als deze in de toekomst kan worden voorkomen. Von der Leyen had geen protocolspecialist mee naar Ankara vanwege de coronabeperkingen.

Von der Leyen en Michel spraken Erdogan onder andere aan op het onlangs opzeggen van een vrouwenrechtenverdrag. De omgang van de gastheer met Von der Leyen heeft „haar focus op deze kwestie natuurlijk nog verscherpt”, zegt haar woordvoerder.

Reacties op Michel

Ook Michel kreeg kritiek na de ongemakkelijke beelden. „Waarom hield hij zich stil?”, twitterde D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Michel en zijn staf willen niet reageren.



And no, it wasn’t a coincidence it was deliberate.👇 Why was @eucopresident silent? https://t.co/LvObcyGpmL pic.twitter.com/dLUxuUr5B9 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 6, 2021

Op foto’s van eerdere ontmoetingen hadden de voorgangers van Michel en Von der Leyen plaatsen aan weerszijden van Erdogan, op gelijke voet. Bij het bezoek dat Von der Leyen en Michel vorig jaar aan Erdogan brachten, zitten ze naast elkaar aan tafel. Het is wel Michel die tegenover de Turkse president zit.

Ehm

Het woord/geluid dat Von der Leyen produceerde is niet in een woordenboek terug te vinden. Wel circuleert het nu op sociale media. „Ehm… wat een opening voor een boek!”, zegt iemand met een knipoog.



What an opening to a novel! “Ehm,” she muttered, with a small gesticulation directed at the occupied seats, as Michel and Erdoğan settled themselves at the head of the gilded room in the presidential complex.” https://t.co/G2wVy3l3ez — Bruno Maçães (@MacaesBruno) April 7, 2021

Ook wordt ‘ehm’ nu gebruikt om de relatie tussen de EU en Turkije te omschrijven en een Nederlandse hoogleraar gaat ‘ehm’ gebruiken voor iets heel anders. „Een mooie ijsbreker voor het eerste college over buitenlandse betrekkingen.”



Kissinger: “Who do I call if I want to speak to Europe?” Erdogan: “Charles Michel of course” Von der Leyen: “Ehm…” https://t.co/r4OASMb62l — Annelies van Rijen (@AnneliesRijen) April 6, 2021



