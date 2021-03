RIVM wil strengere regelgeving voor ‘verslavende’ nicotinezakjes

Nicotinezakjes, in Scandinavische landen al langer populair onder de naam ‘snus’, maken ook in ons land een opmars. Gevaarlijk, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut pleit daarom voor strengere regelgeving.

Voor wie niet bekend is met een nicotinezakje: het is een klein zakje met poeder en nicotine dat je in je mond stopt, bijvoorbeeld tussen je tandvlees en je bovenlip. Vervolgens krijg je een shot nicotine binnen via je slijmvlies en speeksel. Die nicotine geeft een ‘kick’.



Snus dus. Een nicotine poeder dat je in een zakje onder je lip laat rusten. Weer wat geleerd van leerlingen. Bij een verder vrij algemeen maar niet echt lesgerelateerd lesje in mijn derde klasje. — VaccHans 🔬💉🧠🎓 (@lighans) November 13, 2020

Een nicotinezakje is een voorbeeld van een nicotineproduct zonder tabak. Het ‘voordeel’ is dat de longen van de gebruiker niet worden overspoeld met een cocktail van teer en chemicaliën, zoals bij sigaretten. Meeroken is dus niet aan de orde.

Populariteit nicotinezakjes neemt toe

De populariteit van deze nicotinezakjes neemt toe, ziet het RIVM. In tegenstelling tot tabak, zijn nicotinezakjes overal te gebruiken. Ook op plekken waar een rookverbod geldt, zoals op het schoolplein of het station. Daarnaast zijn de zakjes in veel verschillende smaken te verkrijgen, iets wat voor jongeren aantrekkelijk is, ziet het instituut.

Hoewel er dus geen tabak in het product zit, benadrukt het RIVM dat de nicotine zelf ook schadelijk en verslavend is. Het wijst op de gezondheidsrisico’s en adviseert het kabinet het gebruik ervan te ontmoedigen. „Strengere regelgeving en voorlichting kunnen helpen”, zeggen RIVM-onderzoekers.

Klachten

Nicotinezakjes kunnen namelijk „een nicotineverslaving opwekken en in stand houden”. Bovendien kan het gebruik van de zakjes verschillende klachten veroorzaken; van irritatie in de keel en mond tot maagklachten, hikken, misselijkheid en duizeligheid.

Bij hoge doseringen kan serieuze schade ontstaan, waarschuwt het RIVM. Zo is nicotinegebruik slecht voor het zenuwstelsel en kan tot hartritmestoornissen leiden. Veelvuldig gebruik kan bovendien „een nadelig effect op de ontwikkeling van het jonge brein hebben”.

RIVM-onderzoekers adviseren daarom het kabinet het gebruik te ontmoedigen. „Voorlichting en strengere regels kunnen daarbij helpen.” Zo zouden politici moeten overwegen nicotineproducten zonder tabak in de Tabaks- en rookwarenwet op te nemen, is het advies.