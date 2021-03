Wekenlange afname coronabesmettingen in Europa, maar het leeft weer op

Na een wekenlange afname van het aantal coronabesmettingen in Europa, constateert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weer een opleving. Volgens Hans Kluge van WHO-Europa is het aantal coronabesmettingen de afgelopen week met 9 procent toegenomen. Ook worden volgens Kluge in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld.

Varianten zoals de Britse en de Zuid-Afrikaanse zijn besmettelijker. Ook zijn er zorgen over de vaccins: werken die wel even goed bij de mutaties?

Gemuteerde varianten komen zo tot stand: elke keer dat een virus ‘intrekt bij een gastheer’, begint het zich te reproduceren, maar het maakt daarbij veel fouten die tot de varianten leiden. De meeste van deze vergissingen zijn erg schadelijk voor het virus zelf en niet voor de besmette ‘gastheer’. Veel variaties hebben geen enkel afwijkend effect, maar in zeldzame gevallen kan een variant een sterkere versie dan het originele virus inhouden.

Duitsland versoepelt lockdown

En ondanks dat de WHO dus een opleving opmerkt, versoepelt Duitsland de lockdown. Wel verlengen ze de lockdown tegelijkertijd. De Duitsers zitten nu tot zeker 28 maart in lockdown, ondanks grote druk uit de samenleving om met strenge coronamaatregelen te stoppen.

Om een beetje lucht te geven aan de Duitse burgers, heeft de regering een versoepelingsplan opgesteld. Dat treedt vanaf komende maandag in werking, zei Merkel gisteravond laat.

Zo worden de meest ingrijpende contactbeperkingen iets versoepeld. Mensen mogen binnenshuis namelijk weer samenkomen met mensen uit een ander huishouden, tot maximaal vijf personen. In regio’s waar in de laatste zeven dagen gemiddeld minder dan 35 coronabesmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld, worden ook bijeenkomsten met mensen uit drie huishoudens tot een maximum van 10 personen toegestaan.

Restaurants pas open in allerlaatste fase

Net als bij ons mogen ook Duitse kappers weer aan het werk en gaan de scholen weer open. Dan, in de tweede fase, zouden ook boekhandels, bloemenzaken en tuincentra moeten volgen. In sommige deelstaten zijn die al geopend, maar door het gezamenlijke besluit van Merkel en de deelstaatpremiers kan dat binnenkort ook in de andere deelstaten het geval zijn. Wel gaan er in de geopende zaken hygiënemaatregelen en bezoekersmaxima gelden.

In regio’s waar het aantal coronabesmettingen onder de 100 per 100.000 inwoners is gedaald, mogen onder meer musea, dierentuinen en historische gedenkplaatsen weer opengaan. Wel moeten mensen vooraf boeken en zich houden aan een tijdslot. Ook wordt sporten buiten de deur dan weer toegestaan, alleen of met zijn tweeën. Kinderen tot 14 jaar mogen dan weer in groepen sporten.

De daaropvolgende versoepelingen kunnen doorgang vinden als de situatie twee weken lang niet verslechtert. Dan kunnen restaurants en cafés weer buiten gasten ontvangen en mogen onder meer bioscopen, theaters en muziekpodia weer open.