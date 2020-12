Inspecteurs gaan schoolpleinen op om rookverbod te controleren

Inspecteurs gaan na 1 januari met actief controleren of het rookverbod op schoolpleinen en -terreinen wordt nageleefd.

De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijken bij de inspecties of de schoolterreinen rookvrij zijn en of scholen het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod op een goede manier hebben geregeld. Dat heeft de NVWA vanmorgen bekendgemaakt.

Rookverbod bij álle scholen

Het verbod ging op 1 augustus van dit jaar al in. Na 1 januari riskeren onderwijsinstellingen die geen rookverbod hebben ingesteld of het gebrekkig handhaven een boete. Het roken is sinds enkele maanden verboden op alle terreinen van onderwijsinstellingen. Het geldt dus voor basisscholen, middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten.

De NVWA gaat onder meer controleren of het rookverbod voldoende duidelijk wordt aangegeven. Scholen moeten bijvoorbeeld borden ophangen of tegels neerleggen waarop het verbod wordt aangeduid. Als iemand toch rookt, moeten scholen daartegen optreden. Bij inspecties wordt niet alleen gecontroleerd of op dat moment iemand rookt, maar ook of een onderwijsinstelling beleid heeft opgesteld dat in lijn is met het wettelijke verbod.

Op weg naar een rookvrije generatie

De overheid wil roken zoveel mogelijk uitbannen omdat het zeer schadelijk voor de gezondheid is. Het rookverbod op schoolterreinen is een belangrijke maatregel „op weg naar een rookvrije generatie”, meldt de NVWA.

Bij overtredingen geven inspecteurs eerst een schriftelijke waarschuwing. Als vervolgens te weinig actie wordt ondernomen, krijgt de school een boete. Het basisbedrag is 600 euro, maar scholen die herhaaldelijk de regels overtreden riskeren hogere boetes. Het bedrag kan oplopen tot 4500 euro.



„U moet het rookverbod 24 uur per dag en 7 dagen per week instellen en aanduiden”,liet de NVWA de scholen op weg naar het rookverbod per 1 augustus weten. „Handhaven doet u alleen tijdens de gebruikstijden. Dat zijn vaak de reguliere openingstijden van de onderwijsinstelling. Handhaving is ook nodig wanneer de instelling buiten reguliere tijden in gebruik is, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of verhuur van het gebouw.”

