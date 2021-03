Jonge artsen ‘pimpen’ doktersoutfit met sokkenlijn en steunen goede doelen

De meeste mensen weten dat werkkleding in de zorg niet veel meer is dan een aantal witte kledingstukken. Dat kon volgens geneeskundestudenten Daniël van der Does en Miguel Jansen anders, en daarom bedachten ze een creatieve sokkenlijn.

Jonge artsen in de dop Miguel Jansen (27) en Daniël van der Does (25) vonden de witte doktersjassen ietwat saai. Jansen is net afgestudeerd en werkt in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Van der Does is bijna klaar met zijn opleiding. Ze bedachten een creatieve oplossing om zichzelf toch te kunnen uiten. Onder de noemer MedSocks ontwikkelden zij een succesvolle sokkenlijn met medische prints.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goede doelen

„Wij hielden altijd al van gekke sokken”, vertelt initiatiefnemer Van Der Does. „In het ziekenhuis draag je vaak witte werkkleding waarbij alleen de sokken zichtbaar zijn. Daarom bedachten we dit opvallende kledingstuk voor in de zorg.” Anderhalf jaar geleden starten de medisch studenten hun sokkenlijn met herkenbare patronen van een medische afdeling. „Het begon met één paar sokken met een hartfilmpje erop.”

De jonge artsen wilden iets doen voor de maatschappij en de medische sector. Daarom doneren zij een deel van de opbrengsten aan goede doelen. „We kiezen soms ook voor een thema van de sok dat past bij een goed doel.” De ondernemers haalden het afgelopen jaar ruim tienduizend euro op voor goede doelen, waaronder de Hartstichting, het Rode Kruis en KWF Kankerbestrijding,

‘Trots, gunfactor en een beetje geluk’

In oktober 2019 ging de webshop officieel online. Binnen een maand had het duo al de eerste tweehonderd sokken verkocht, zonder enige reclame. Het bedrijf van de twee heren doet het goed en hun Instagram-account heeft inmiddels meer dan tienduizend volgers. Waarom de sokken zo’n succes zijn? „Ik denk dat zorgpersoneel, zeker in deze tijd, erg trots zijn op hun vak. Dat willen ze laten zien”, zegt Van der Does.

„Ook het aspect van de goede doelen zorgen voor een grote gunfactor. Het zijn kleurrijke sokken voor een normale prijs en je doet ook nog iets goeds voor de maatschappij.” En volgens de jonge arts „heeft een beetje geluk ook een rol gespeeld bij het succes”.

Sokkenlijn met stethoscoop

Volgens Van Der Does zien hij en zijn studiegenoot steeds vaker hun eigen sokken bij artsen en verpleegkundigen. „We zien ze in de operatiekamer of in de gangen van het ziekenhuis. Mensen herkennen ons ook steeds vaker”, lacht hij.

De twee ondernemende artsen pakken het slim aan. De sokken zaten al eerder in een kerstpakket van een ziekenhuis en voor sommige medische tijdschriften ontwikkelen ze gepersonaliseerde sokken. Welke sokken het populairste zijn onder de zorgmedewerkers? „De algemene zorgsokken doen het goed. Met een stethoscoop, pleisters of EHBO-koffer erop. Maar ook de sokken met injectiespuit zijn populair.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

België en Duitsland

De sokken zijn niet alleen bedoeld voor zorgpersoneel. „Iedereen mag ze dragen. We hebben bijvoorbeeld ook sokken om aandacht te vragen voor borstkanker. Met een roze lintje erop.” Maar volgens Van Der Does dragen ook veel patiënten de sokken. „Mensen met een longaandoening dragen bijvoorbeeld de longsokken.”

De bedenkers van de sokkenlijn zijn nog niet klaar met ondernemen. Volgens Van Der Does ontstaan er steeds nieuwe ideeën. „We verkopen nu ook abonnementen en compressiesokken. Daarnaast zouden we graag onze vestiging uitbreiden naar België en Duitsland. Daar worden de sokken namelijk ook al verkocht.”