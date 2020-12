Grootste alcoholpauze van Nederland staat op punt van beginnen

‘De grootste alcoholpauze van Nederland’ gaat vrijdag – 1 januari – voor de zevende keer van start. Het is de bedoeling dat deelnemers aan IkPas, zoals de campagne heet, de hele maand januari geen alcoholhoudende drankjes drinken. Veganisten houden een eigen maand tegen het eten van dieren.

De campagne IkPas wordt georganiseerd door de GGD’s en tien verslavingsinstellingen in Nederland. In het buitenland is dezelfde campagne bekend onder de naam Dry January.

Gewoontedrinkers en de alcoholpauze

Het drinken van alcohol is volgens de organisaties gewoontegedrag. Voor veel mensen is het normaal om elke dag een of twee glazen alcoholhoudende drank te nemen. Door daar dertig dagen mee te stoppen worden die gewoontedrinkers zich ervan bewust wat het lichamelijk effect van dagelijks drinken is, zeggen de organisaties. IkPas wordt herhaald in de tijd van aswoensdag tot aan Pasen. Dat is in 2021 van 17 februari tot 29 maart. Onder katholieken is die tijd bekend als de vastenperiode.

Veel gemeenten posten tweets om aan de actie mee te doen, zoals bijvoorbeeld Woensdrecht.



Het nieuwe jaar start straks met de landelijke campagne #dryjanuary. Zet je alcoholgebruik op pauze van 1 t/m 30 januari. Doorbreek gewoontegedrag en merk wat er gebeurt: je voelt je fitter, slaapt beter, werkt aan je gewicht. Ga de uitdaging aan met jezelf. #IkPas. pic.twitter.com/NZrxuxPC5z — Gemeente Woensdrecht (@GemWoensdrecht) December 30, 2020

Uit onderzoek is gebleken dat 62 procent van de deelnemers aan IkPas zich lichamelijk fitter voelt. 55 procent slaapt beter en 32 procent verliest gewicht. Zes maanden na IkPas dronken deelnemers gemiddeld 1,1 dag per week minder alcohol. Wie meedoet aan IkPas krijgt allerlei tips en adviezen om vol te houden.

Eerder al ‘dranquilo’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt IkPas. Dat ministerie is eerder deze maand begonnen met ‘dranquilo’, een eigen campagne voor bewust alcoholgebruik. Volgens het ministerie zorgt drinken van alcohol voor gezondheidsrisico’s. Mensen moeten zich daarvan bewust zijn.



Geen alcoholpauze maar VeganChallenge

Het nieuwe jaar is ook voor de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) het uitgelezen moment om met een challenge te beginnen. De club organiseert vanaf 1 januari de VeganChallenge, waarvan de deelnemers in elk geval een maand lang veganistisch eten, dus geen waren gemaakt van dieren of waaraan bij de productie zijdelings dieren te pas zijn gekomen, bijvoorbeeld door toevoeging van gelatine. Wie zich inschrijft, krijgt dertig dagen lang dagelijks nieuwsbrieven met onder meer recepten, informatie over veganisme en tips. Op Facebook komt een groep voor de deelnemers, die elkaar daar indien nodig kunnen steunen en ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

„Samen kunnen we het aantal dieren dat gefokt, opgesloten, uitgebuit en vroegtijdig gedood wordt drastisch verminderen”, zegt de NVV. De ware veganist gebruikt ook bijvoorbeeld geen leer, dons of wol en producten die op dieren zijn getest.

