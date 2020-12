‘Ik doe even dranquilo’, campagne tegen overmatig drankgebruik

Vind jij het wel eens lastig om aan te geven dat je niet (of minder) drinkt? „Nee ik drink niet”, of „doe maar een Spa rood”, klinkt ook zo saai. En sterker nog, dan reageren mensen maar al te vaak met „ah doe niet zo ongezellig” of „joh, eentje maar”.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is daarom een campagne gestart tegen overmatig drankgebruik. De campagne heet ‘dranquilo’, en dat moet het meteen makkelijker maken om een drankje over te slaan.



Met de nieuwe campagne Dranquilo willen we mensen op het idee brengen hun drinkgewoontes aan te passen. De meeste mensen weten dat het belangrijk is bewust om te gaan met alcohol. Toch is het niet altijd makkelijk om dat ook te doen. Kijk voor meer info: https://t.co/P3QYou1aeg pic.twitter.com/cVuheikP2S — Paul Blokhuis (@PaulBlokhuis) December 11, 2020

Dranquilo

„Ik doe even dranquilo”: daarmee laat je zien dat je een rondje overslaat, of gewoon helemaal niet drinkt. Volgens de staatssecretaris moet dat genormaliseerd worden. ‘Dranquilo’ is een combinatie van het Spaanse woord voor kalm (tranquilo) en drank.

De campagne gaat direct van start. Geen streng vingertje, maar video’s ‘met een knipoog’. Die komen op social media, buiten komen er posters en billboards. Vanaf februari kun je spotjes op tv verwachten. Het is voor het eerst sinds de jaren negentig dat er een campagne vanuit de overheid komt om mensen bewuster te maken van alcoholgebruik.



Alcohol kost samenleving miljarden

‘Dranquilo’ richt zich in het bijzonder op ouderen, studenten en plattelandsjongeren. Het komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Een afname van overmatige drinkers staat daarin als doel beschreven. Zo moet het percentage zware drinkers in 2040 van 8,5 naar 5 procent gaan.

Alcohol is misschien lekker op z’n tijd, en met mate, maar het kost de samenleving enorm veel. Volgens onderzoekers van Trimbos lopen de kosten zelfs op tot tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro. Daarnaast stellen de onderzoekers dat 16 procent van de Nederlanders overweegt minder te gaan drinken in de toekomst.

„Alcohol drinken verhoogt het risico op allerlei ellende met je gezondheid”, zegt Blokhuis. „Daarover willen we niet met een vingertje wijzen maar mensen wel aansporen om er vooral bewuster mee om te gaan.”

