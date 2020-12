Grootouders knuffelen sinds maart kleinkinderen dankzij ijsbeerkostuum

De Britse grootouders Barbara (71) en Clive Walshaw (73) knuffelen na negen maanden eindelijk hun kleinkinderen weer. Met tranen in de ogen gaven ze toe dat dat moment voor hen de beste zes minuten van 2020 waren, meldt Metro UK.

De kinderen waren er kapot van toen ze hoorden dat ze hun oma en opa dit jaar met kerst alleen via een laptopscherm zouden zien.

Online kerstinkopen

Terwijl oma Barbara bezig was met online kerstinkopen doen, kwam ze de opblaasbare ijsbeerpakken tegen. Op dat moment ontstond het ‘geniale’ coronaproof plan. De grootouders gingen op weg naar het huis van de kleinkinderen en verrasten Quinn (6), Morgan (8) en Mackenzie (14). Met de 1,85 meter lange kostuums knuffelden ze erop los. Barbara: „Het was een hartverwarmende reünie met het gezin. Het zorgde voor zoveel vreugde en bracht een ‘pure’ kerstsfeer.”

„Normaal gesproken brengen we kerstdagen met hen door. We vroegen ons af wat we gingen doen met alles wat er gaande is. We wilden wel voorzichtig zijn”, zegt mevrouw Walshaw. Ze spreekt van het „beste idee” dat ze ooit heeft gehad.



The parents told their three sons there had been polar bear sightings in their local area before their grandparents surprised them. https://t.co/vs2tW2B55r — Metro (@MetroUK) December 29, 2020

Niet van deze wereld

„Dat moment van 6 minuten, was niet van deze wereld. Het was gewoon ‘pure’ kerstvreugde, iets dat niet kan worden beschreven”, voegt Barbara toe. De zoon van het echtpaar Neil Walshaw (45), zei dat het een herinnering was die zijn kleintjes „nooit zouden vergeten”. En dat allemaal dankzij het idee van zijn ‘geweldige’ moeder.

De ouders van de kinderen grapten op eerste kerstdag rond het middaguur, dat ze een gerucht hadden gehoord dat er ijsberen zijn waargenomen in -de plaats waar ze wonen- Kirkstall. Ze reageerden erg enthousiast toen ze oma en opa zagen. „Quinn rende het huis weer in en uit, om er zeker van te zijn dat het echt was”, zegt vader Neil.

Een zwaar jaar

Het hechte gezin brengt normaal gesproken twee tot drie dagen per week samen tijd door. De grootouders hebben zelfs een logeerkamer. „Het was een zwaar jaar, maar we zijn blij dat we ze even hebben kunnen zien. Het zijn de beste grootouders, ze zijn gewoonweg fantastisch”, vertelt Neil.

