Veel mensen zijn al bezig met de vakanties van 2021

Reisorganisaties en vakantieparken merken dat Nederlanders veel bezig zijn met vakanties van het komende jaar. Er wordt al veel gezocht op en informatie ingewonnen over mei- en zomervakanties.

Vakantieparken proberen ondertussen flexibel om te gaan met de reisvoorwaarden en wordt verwacht dat de boekingen zullen aantrekken als de faciliteiten van parken ook weer open mogen. Die zijn en waren tijdens lockdowns gesloten.

Verhoogde interesse vakantie

Reisbrancheorganisatie ANVR merkt een „verhoogde interesse” in de zomervakantie. „Je kunt zeggen wishful thinking, maar mensen staan te trappelen om weer naar het buitenland te gaan”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam. Hoewel de reisbranchevereniging goede verwachtingen heeft voor de tweede helft van 2021, denkt het door de coronapandemie minder reizen te organiseren in vergelijking met 2019. Door de pandemie is reizen nagenoeg stilgevallen. Het kabinet ontraadt niet-noodzakelijke reizen tot half maart.

Center Parcs laat weten dat de kerstdagen zijn gebruikt om „massaal online te oriënteren”. Hoewel de boekingen voor de zomervakantie nog niet zo hoog zijn als normaal, denkt het park dat deze wel zullen aantrekken, zeker als de centrale faciliteiten zoals zwembaden en speeltuinen weer opengaan. Center Parcs zet daarnaast in op flexibele boekingsvoorwaarden, zoals het kunnen wijzigen van een binnenlandse naar buitenlandse bestemming. Wel durven mensen nog niet over de grens te kijken en zijn binnenlandse boekingen populair, zegt de woordvoerder. Center Parcs heeft negen vakantieparken in Nederland met tussen de 450 en 1000 huisjes per park en 25 parken in Europa.

Boekingsdrukte Roompot

Ook vakantiepark Roompot, goed voor 120 vakantieparken in Nederland, merkt dat de boekingen voor volgend jaar mei tot september „uitzonderlijk flink voorop lopen” ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. „Het is een duidelijk teken dat we onze vakanties toch anders inplannen”, aldus de woordvoerder. De boekingen komen uit het buitenland, maar ook van Nederlanders die bijvoorbeeld een huisje in Frankrijk boeken, aldus de woordvoerder.

Roompot ziet de afgelopen jaren de boekingen toenemen en voegde daarom al parken in Frankrijk en Spanje toe. In totaal kondigde Roompot dit jaar 51 nieuwe parken aan. Komende maanden komen er ook in Nederlanden tientallen parken bij, aldus de woordvoerder.

