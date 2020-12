De 5 favoriete podcasts van… Guido Weijers

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van Guido Weijers, die vanavond zijn tiende oudejaarsconference op RTL 4 zal geven.

1. Praten over bewustzijn

De langstlopende podcast van Nederland, gemaakt door radio-DJ Patrick Kicken en filosoof Paul Smit. Wat meer dan elf jaar geleden begon als diepzinnige spirituele podcast over nondualiteit, is langzaam verworden tot ‘filosofie met mayonaise’. Twee vrienden die praten over de essentie van het leven, maar ook over de weekaanbiedingen bij de Lidl. „Ik heb alle, meer dan 400 afleveringen beluisterd.” Tip: luister terug vanaf aflevering één en je leven is nooit meer hetzelfde.

2. Voor de show

In deze podcast gaan comedians Rayen Panday en Stefan Pop op zoek naar onderwerpen/inspiratie voor hun shows. Maar ondertussen zit je gewoon heerlijk naar alle dagelijkse overpeinzingen van twee eerlijke, vrolijke en grappige gasten te luisteren.

3. Elektra, de podcast

De podcast waarin comedians herinneringen ophalen over shows die ze liever waren vergeten. Het is voor mensen uit de theaterwereld heerlijk om te horen dat alle comedians dezelfde herkenbare tegenslagen hebben gehad. Van fouten en mislukkingen leer je… gelukkig maar!

4. Universiteit van Nederland

Deze podcast is een „fantastisch concept”. In elke relatief korte aflevering wordt er een vraag in duidelijke taal beantwoord door hoogleraren.

5. De Eindbazen

Deze podcast helpt bij de persoonlijke ontwikkeling als basis voor groei, geluk en succes. Het is een heerlijke luistersessie over alles dat je ‘verder’ brengt in het leven. Het zijn soms gesprekken van wel twee uur lang! „Als de gast goed is, dan vliegt de tijd voorbij. Maar als de gast minder aanspreekt, zap ik makkelijk door naar een volgende aflevering.”

