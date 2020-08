Waylon toont zich op Instagram: ‘Body positivity, ook voor mannen’

Waylon vindt dat er meer body positivity moet komen voor mannen. Dat schreef de 40-jarige zanger vanavond op Instagram. Hij krijgt veel bijval.

„#bodypositivity Ook voor mannen… 40 jaar, nooit intensief gesport, alle drugs gebruikt, heel veel gedronken, nog meer gegeten en inmiddels te lui om voor een sixpack te gaan… Vind ik het erg? Nope!.” Dat schrijft de zanger en coach van The Voice of Holland bij een foto van zichzelf. Hij staat daarbij in met ontbloot bovenlijf en zonnebril op het hoofd in zijn toilet.

Waylon kan niet opdrukken, wel zingen

„Baal ik af en toe als ik in de spiegel kijk? Ja hoor!”, geeft Waylon toe. „Kan ik 20 keer opdrukken? Nee! Kan ik 75 kilo bankdrukken? Nee! Kan ik een liedje voor je zingen? Als geen ander! M’n hoofd is sterker dan m’n lichaam en daarom kan ik alles wat ik wil…”

Body positivity komt vaak of vaker als term voor bij vrouwen en gaat om het waarderen van elk lichaam. Zo is daar Bureau Body Positivity dat alleen opkomt voor dames: „Wij helpen vrouwen om de relatie met hun lichaam en eten te verbeteren.” Of nog sterker: „Én bestrijden de epidemie van lichaamsontevredenheid.”

Nu is daar dus Waylon, oftewel Willem Bijkerk. Hij sluit zijn oproep over body positivity voor mannen af met de hashags #loveme en #human.

Veel bijval voor oproep Waylon

De artiest krijgt vooral bijval op zijn Instagrampost. In twee uurtjes tijd stonden er meer dan 18.000 likes op de teller. Maar ook veel mensen die een reactie plaatsen (meer dan 800 op dat moment) zijn positief. Zijn collega Sanne Hans (Miss Montreal) reageert met een hartje. „Lekker leven en genieten! Mooi gezegd weer. Je bent precies goed zoals je bent. In jouw geval: lekkâh”, vindt ene Sanneke. „Je bent een echte man en dat is meer aantrekkelijk dan mijn eigen man”, stelt Rebecca zonder enige schroom vast.

Bibi moet wat te knuffelen hebben

„Amen brother”, geeft de nogal moeilijke Instanaam Parisabahramithash Waylon mee. En Margriet: „Als het in je hoofd maar goed zit.” Myrthe na een grote reeks aan hartjes, klappende handjes, boksende vuisten en diepe buigingen over Waylons vriendin: „Mag je gewoon trots op zijn. Bibi moet toch ook wat hebben om te knuffelen? Sixpacks are overrated. Je hoeft niet te balen als je in de spiegel kijkt, nergens voor nodig.”

Elsah heeft nog een belangrijke vraag aan Waylon: „Waarom heb je een zonnebril op?”

