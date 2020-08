Leden studentenvereniging Amsterdam hebben corona, activiteiten gestopt

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. heeft de kennismakingsperiode stopgezet vanwege vier coronabesmettingen bij leden en aspirant-leden.

De besmettingen zijn niet tijdens de introductie opgelopen, volgens de vereniging.

Studenten in quarantaine

Het bestuur van de studentenvereniging roept alle mensen die hebben deelgenomen aan activiteiten op om veertien dagen in quarantaine te gaan. A.S.C./A.V.S.V. heeft in samenspraak met de GGD besloten om de kennismakingsperiode voortijdig te beëindigen.

De onderwijsinstellingen VU, UvA en HvA en de burgemeester zijn op de hoogte gesteld van de besmettingen en de genomen maatregelen.

Het – voluit – Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging werd opgericht in 1851 en is met 2700 leden naar eigen zeggen de grootste studentenvereniging van Nederland. Politici als Frits Bolkestein en Els Borst waren er lid, net als de actrices Caroline de Bruijn, Sarah Chronis, tv-presentator Beau van Erven Dorens en Albert Heijn.

Studentenvereniging zette zich in in coronatijd

Onder het mom A.S.C./A.V.S.V. helpt mee! zette de studentenvereniging zich in coronatijd in voor mensen die hulp nodig hadden. De vereniging schreef: „De coronacrisis heeft grote invloed op het dagelijkse leven van iedereen. In deze onzekere tijden is nog niet iedereen op de hoogte van alle hulpbiedende initiatieven die er zijn.”

En verder: „Het A.S.C./A.V.S.V. wil dan ook graag zijn beste been voorzetten om alle ouderen, kwetsbaren en andere hulpbehoevenden bij te staan. Door middel van samenwerking met enkele initiatieven en de coördinatie ervan op ons te nemen, hopen wij dat iedereen zo waar nodig kan helpen en geholpen kan worden.”

Studenten in Rotterdam

Rotterdam heeft momenteel de twijfelachtige eer koploper te zijn als het gaat om het aantal coronabesmettingen in Nederland. Nu blijkt dat onder studenten die besmet zijn met het virus, een aantal studeren aan de medische faculteit van de Erasmus Universiteit. Morgen start een campagne van de gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en studentenverenigingen om studenten te stimuleren zich aan de coronamaatregelen te houden.

De campagne start om 12.00 uur op het Stationsplein in Rotterdam. Onder meer burgemeester Aboutaleb is aanwezig en studenten uit de informatieteams. De studenten delen folders uit op anderhalve meter afstand door middel van soort ludiek aangeklede hengels. Ook de studenten zijn ludiek aangekleed.

Lees ook: Helft studenten heeft schuld van 20.000 euro: ‘Jongeren komen in de knel’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.