Stoorzenders tijdens thuis film kijken: telefoon, huisgenoten en pakketjes

Zit je net he-le-maal in die goede film: Ring!!! Pakketje… Bioscopen presenteren vandaag de grootste stoorzenders bij het thuis film kijken en gelijk ook een campagne.

Ruim 93 procent van het Nederlandse filmpubliek heeft in coronatijd films gekeken tijdens de sluitingsperiode van de bioscopen en filmtheaters, blijkt uit onderzoek dat is opgezet vanuit de filmbranche naar het kijkgedrag tijdens deze sluiting. 66 procent van de filmkijkers zegt gestoord te zijn tijdens het kijken van films.

Film kijken op de bank

De grootste stoorzenders waren de telefoon (70 procent), luidruchtige huisgenoten (41 procent) of – al bestelde je meestal zelf natuurlijk – de zoveelste pakketbezorger (21 procent). Film kijken is wel onverminderd populair: 52 proent keek één tot drie films per week en 26 procent keek meer dan drie films per week. 96 procent daarvan gaf aan dat ze films gewoon op de bank keken. In bed (36 procent) en bij vrienden (15 procent) waren daarna de meest populaire plekken. Het grote scherm, het avondje uit en het ongestoord kijken werd het meest gemist toen bioscoopbezoek niet mogelijk was.

Filmpubliek weer enthousiasmeren

Dit eigen onderzoek heeft de bioscoopbranche vandaag aangegrepen met de campagne Ganaardefilm.nl. De campagne is gelanceerd met twee spots die te zien zijn op televisie, online en op social media. „Om het Nederlandse publiek weer te enthousiasmeren naar de bioscoop te gaan, laten de spots op een luchtige, humoristische manier zien waarom het zo heerlijk is om ongestoord in de bioscoop van een film te genieten”, zo laten de bioscopen die de deuren zo lang gesloten moesten houden weten.

Hier zie je spot 1:

Geen geur van popcorn

De bioscopen maken met de campagne – uiteraard – reclame voor zichzelf: „Door de sluiting van de bioscopen en filmtheaters werden films op andere manieren en plekken bekeken. Dat dit mogelijk was heeft menig filmfanaat door de moeilijke coronatijd heen geholpen. Toch kan niets tegen de echte bioscoopervaring op: het grote scherm, de luxe bioscoopstoel, het meeslepende geluid, de donkere zaal en de geur van popcorn. Bij het thuis kijken van films heb je eerder te maken met afleidende factoren, zoals je telefoon, je huisgenoten of die bezorger die voor de deur staat. Omdat dit soort situaties vers in ons geheugen zitten, haakt de campagne hierop in met twee humoristische reclamespots waarin het brede publiek zich zal herkennen.” Acteurs Jan Kooijman, Robert de Hoog, Nasrdin Dchar en actrice Thekla Reuten spelen de hoofdrollen in deze spots.

Hier zie je spot 2:

Volgens een van de initiatiefnemers, Dutch FilmWorks, is de bioscoop een beetje verdwenen uit het hoofd van veel mensen. „Uit het oog, uit het hart. Daarom willen we met deze campagne mensen eraan herinneren dat het weer kan. Juist nu mensen in de zomer veel thuis zijn”, aldus de filmdistributeur.

Hoewel de grote blockbusters zijn uitgesteld, draaien er genoeg andere films die volgens de initiatiefnemers de moeite waard zijn. „Zo komt binnenkort de Nederlandse romantische komedie Alles is zoals het zou moeten zijn uit. En veel bioscopen herhalen ook klassiekers.”

Lees ook: Tien jaar na Twilight is daar Midnight Sun: ‘Ik kon het niet geloven!’

Lees ook: ‘Bioscopen moeten vernieuwen in strijd met Netflix’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.