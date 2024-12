Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In Japan is drinkbare mayonaise de nieuwe trend, maar is het eigenlijk wel lekker?

Drinkbare mayonaise? Wat? Ja, echt. In Japan is deze opmerkelijke culinaire innovatie opgedoken. De populaire winkel Lawson lanceerde onlangs Nomu Mayo (wat letterlijk vertaalt naar drinkbare mayo), een gekoelde drank die bedoeld is voor echte mayonaiseliefhebbers. Het drankje komt in een stijlvolle, zilverkleurige beker met een vrolijke illustratie van een klassieke knijpfles.

Het drankje van omgerekend 1,25 euro is alleen geen échte mayonaise, maar een mayonaise-achtige drank. Desondanks zijn de de eerste reacties op sociale media zijn niet zo positief als de winkel misschien had verwacht… „Drinkbare mayo?! Het is echt afschuwelijk. Blijf er ver vandaan”, klinkt het.

Mayonaise

Dat de drinkbare mayonaise precies nu in Japan wordt verkocht, is geen verrassing. Mayonaise is in Japan immens populair en wordt op een breed scala aan gerechten gesmeerd: van pizza’s en sandwiches tot traditionele lekkernijen zoals onigiri en zelfs sushi. De Japanse mayo staat bekend om zijn rijke, romige smaak en wordt vaak als superieur gezien ten opzichte van de westerse variant.

Maar of het echt gaat aanslaan, dat is nog maar even de vraag. Zo werden TikTokker Jibkit en Patricia Tokio Japan beiden misselijk na het drinken van de mayonaise-achtige drank. Op Reddit uiten mensen ook hun ‘horrorverhalen’: „Het smaakt precies zoals je zou verwachten – zout, mayo-achtig, en na één slok had ik al genoeg.”

Blijvertje?

Het is niet voor het eerst dat Japanse convenience stores, beter bekend als konbini, een creatief of bizar product op de markt brengen. Deze winkels zijn meer dan alleen buurtwinkels: ze verkopen niet alleen snacks en drankjes, maar fungeren ook als postkantoren, ticketdiensten en zelfs als punten om je rekeningen te betalen.

Met meer dan 56.000 konbini verspreid over Japan is de concurrentie moordend, en dus zoeken ketens zoals Lawson continu naar manieren om klanten te verrassen – hoe excentriek ook.

Of Nomu Mayo een blijvertje wordt, is nog maar de vraag. Voorlopig bevindt het drankje zich in een testverkoopperiode en zal Lawson kijken of de mayonaisefans het massaal omarmen. Wie weet zien we binnenkort nog meer onverwachte creaties in de Japanse schappen, want één ding is zeker: in Japan is geen enkel voedingsmiddel te gek om opnieuw uit te vinden.

