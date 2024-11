Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo krijg je die hardnekkige oranje vlekken uit je vershoudbakjes

Iedereen heeft ze waarschijnlijk wel in de keuken liggen: plastic vershoudbakjes. De bakjes zijn een handige oplossing voor het bewaren van restjes, zoals pasta’s, curry’s en soepen. Maar na gebruik blijven vaak hardnekkige oranje vlekken achter, vooral na gerechten met tomaat of veel kruiden. Deze vlekken zien er onfris uit en kunnen een muffe geur veroorzaken.

Gelukkig is er een eenvoudige en snelle manier om dit probleem op te lossen, zonder boenen of speciale schoonmaakmiddelen.

Doei vlekken

De truc? Afwasmiddel, keukenpapier en water. Ja, zo simpel is het echt, deelt FacesByAldi op TikTok. Vul het bakje tot de helft met warm water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe. Leg er een vel keukenpapier in, sluit de deksel stevig en schud het bakje krachtig voor ongeveer een minuut. Het keukenpapier werkt als een soort spons die de vetresten en verkleuringen opneemt.

Spoel het bakje daarna goed af, en je hebt weer een brandschoon exemplaar. Merk je een muffe geur in het bakje? Gebruik dan een velletje natgemaakt krantenpapier met een druppel vanille-extract. Laat het een paar uur staan, en de geur is verdwenen​.

Deze aanpak is niet alleen effectief, maar ook duurzaam. Je hoeft je bakjes niet weg te gooien vanwege een onfrisse uitstraling, wat bijdraagt aan minder plastic afval.

Vlekken voorkomen

Veel problemen in het leven zijn natuurlijk wel te voorkomen. Zo ook hardnekkige vlekken in vershoudbakjes. Als je ze namelijk direct na gebruik afwast met koud water, voordat je ze in de vaatwasser stopt, dan is de kans op hardnekkige vlekken sowieso kleiner.

Kliekjes bewaren

Maar kliekjes bewaren: hoe doe je dat nu eigenlijk goed? De eerste stap is het eten eerst goed laten afkoelen, voordat je het in de koelkast of vriezer zet. Hiermee voorkom je dat andere producten in de koelkast opwarmen, wat bederf kan veroorzaken.

Wil je het proces versnellen? Zet het bakje dan even in een laagje koud water. Laat het eten echter niet langer dan twee uur buiten de koelkast of vriezer staan.

