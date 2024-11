Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt keert per direct terug in Tweede Kamer

NSC-leider Pieter Omtzigt keert per direct terug in de Tweede Kamer. Vanaf september zat hij op doktersadvies thuis. „Hiermee neemt hij de volgende stap in zijn re-integratieproces, waarmee hij de afgelopen weken thuis is begonnen”, schrijft de partij in een korte persverklaring. Nicolien van Vroonhoven heeft in de tussentijd de taken van Omtzigt waargenomen. Voor de meeste taken blijft dat de komende tijd nog zo.

„Zie ernaar uit het werk weer op te pakken, collega’s te zien en de schouders eronder te zetten in een pittige week”, schrijft Omtzigt op X. Hij is van plan om „rustig stap-voor-stap” weer te beginnen en de taken van het fractievoorzitterschap te verdelen met Van Vroonhoven.

Dat Omtzigt zich weer met partijzaken bezighield, bleek dinsdag al. De NSC-staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit en Belastingdienst) die vanwege de omgangsvormen in de coalitie was afgetreden, bleek door Omtzigt overgehaald om weer zitting te nemen in de Tweede Kamer. Ook bij de kabinetscrisis afgelopen vrijdag na het opstappen van staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane) was Omtzigt op afstand betrokken.

Moeilijke periode

De terugkeer van Omtzigt komt in een moeilijke periode voor NSC. Behalve twee staatssecretarissen zijn recentelijk ook twee Kamerleden van de partij opgestapt. Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk lieten dinsdag weten dat ze zich door de nasleep van de onrust in Amsterdam niet meer op hun gemak voelden in de coalitie en daarom hun Kamerzetel teruggaven aan de partij. Het is nog onbekend wie de opgestapte parlementariërs zal opvolgen.

Half september meldde Omtzigt zich ziek. Dat deed hij vlak voor de Algemene Politieke Beschouwingen, een van de belangrijkste debatten van het jaar, die Van Vroonhoven daarom van hem over moest nemen. In de tussentijd zijn de spanningen in de coalitie flink opgelopen en heeft de interim-partijleider de nodige politieke brandjes moeten blussen.

Opgewekt

Omtzigts fractiegenoten reageren opgewekt op zijn terugkeer. „Fijn dat je er weer bent Pieter!”, schrijft Kamerlid Olger van Dijk op X. Ook Isa Kahraman heet hem welkom.

ANP

