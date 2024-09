Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie dagen de hort op? Win een 3-daags All-in arrangement (t.w.v. 259 euro) in een Fletcher-hotel

Je bent vast nog een beetje aan het nagenieten van de afgelopen zomervakantie. En om dit vakantiegevoel nog iets te verlengen hebben we iets leuks voor je! We mogen van Fletcher hotels namelijk een 3-daags All-in arrangement voor twee personen weggeven aan twee lezers.

Twee duo’s mogen dus op pad en overnachten in één van de ruim 100 deelnemende Fletcher hotels in Nederland.

Win een All-in arrangement bij Fletcher hotels

Het arrangement omhelst twee overnachtingen, twee keer een uitgebreid ontbijt en twee keer een driegangen Fletcher’s Keuzemenu. Daarnaast krijg je er ook allerlei fiets- en wandelroutes bij, om de omgeving ultiem te kunnen ontdekken! Je krijgt de prijs in de vorm van een voucher t.w.v. 259 euro.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit een landgoed op de Veluwe, een kasteel in Zuid-Limburg, een kloosterhotel in Noord-Brabant, een beachhotel aan de Zeeuwse kust en nog veel meer. Voor ieder wat wils dus, of je nou van de bossen of het strand houdt. Lekker een dagje ontspannen? Dan is een hotel met een luxe BLUE Wellnessresort de keuze voor jou.

Aan deze winactie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Fletcher Hotel Gilde, Hotel Amsterdam, Stadshotel Den Haag, Hotel-Restaurant Oud London en Boutique Hotel Slaak-Rotterdam zijn uitgesloten van deelname;

Deze voucher is niet geschikt voor een verblijf op een specifieke datum en/of in een specifiek hotel;

Je moet vooraf reserveren via www.fletcher.nl/3allin;

Als je een reservering gemaakt hebt, kun je die niet wijzigen of annuleren;

Na ontvangst is de voucher 2 jaar geldig;

Er komt een tax and handling fee (ongeveer 3 euro per persoon per nacht) bij, deze dient in het hotel door te worden voldaan;

Als je in het weekend wil overnachten (vrijdag- en/of zaterdagnacht), geldt er een toeslag van 5 euro per nacht per persoon.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker een van de vouchers winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met zondag 29 september, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

