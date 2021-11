‘Zeer giftige megaspin’ in Tupperware-bakje achtergelaten bij Australisch reptielenhuis

Het zal je maar overkomen: je vindt een mega grote, giftige spin in een Tupperware-bakje. Veel mensen zijn bang voor spinnen en kunnen opgelucht ademhalen dat dit niet hen overkwam, maar medewerkers van een reptielenpark in Australië. Zij vonden namelijke een enorme tunnelwebspin, met giftanden die een menselijke vingernagel kunnen doorboren. Het reptielenhuis is nu op zoek naar de anonieme donor.

De spin, met de bijnaam ‘megaspin’, is 8 centimeter en heeft giftanden van 2 centimeter, zei het Australische reptielenpark vrijdag in een verklaring. Met een lichaam van 5 centimeter is het de grootste tunnelwebspin die het park ooit heeft gezien.

„Ze is ongewoon groot. Als mensen meer spinnen zoals haar inleveren, kunnen we meer levens redden. Deze spinnen produceren namelijk een enorme hoeveelheid gif”, zei Michael Tate, een medewerker van het park. Het park wil graag weten waar de spin vandaan komt, in de hoop meer spinnen zoals deze te vinden.

‘Megaspin’ gevonden in Australië

Volgens het Australisch Museum is de gemiddelde lengte van een tunnelwebspin 1 tot 5 centimeter. Dat maakt deze spin, van 8 centimeter, aan de grote kant. Maar in Australië is het zeker niet de grootste spinsoort. Die eer komt toe aan de tarantula, ook wel bekend als fluitspin, vanwege het geluid dat hij maakt als hij wordt uitgedaagd.

De tunnelwebspin mag dan wat kleiner zijn, maar het zijn de ‘meest beruchte leden’ van de spinnenfauna van Australië, volgens het Australisch Museum. De tunnelwebspinnen staan namelijk bekend om hun ‘zeer giftige en snelwerkende gif’. Door de mannelijke variant van de tunnelwebspin zijn al dertien mensen omgekomen. Gelukkig zijn er sinds de komst van het tegengif in 1981 geen doden meer gevallen.

‘De spin zat in een Tupperware-bakje zonder briefje’

De grote tunnelwebspin is voor het reptielenhuis erg kostbaar. De giftanden van de spin worden namelijk gemolken voor het gif, dat kan worden omgezet in tegengif.

De ‘megaspin’ werd anoniem geschonken ergens in het kustgebied van Sydney. „Het zat in een Tupperware-bakje zonder labels om aan te geven waar het vandaan kwam”, aldus het reptielenpark. „De verzorgers willen graag te weten komen uit welk gebied hij komt, in de hoop meer van deze spinnen te vinden zodat ze meer tegengif kunnen maken.”

Zie hieronder de ‘megaspin’: