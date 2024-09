Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nazomeren en een weerzien met de herfst: zo zag het weer er in september uit

Werd het een mooie nazomer of een weerzien met de herfst? De maand september had het allebei in de aanbieding: september was tot nu toe gemiddeld een graad warmer dan normaal. Daarnaast viel er deze maand meer regen dan gemiddeld maar liet de zon zich ook vaker zien.

Die nazomer is nu wel voorbij, de eerste officiële herfststorm passeerde gisteren namelijk over ons land.

Het weer in september

De maand begon meteen bijna tropisch warm met 29,8 graden in De Bilt. Het was dan ook de eerste zomerse 1 september in 33 jaar. Elders in het zuiden werd het wel echt tropisch, met bijvoorbeeld 32,3 graden in Maastricht en 31,4 in Arcen. Uiteindelijk kwam het op het hoofdstation tot zestien warme dagen tegenover dertien normaal.

Het aantal zomerse dagen waarop de temperatuur 25 graden en meer aantikte, kwam uit op vijf tegenover drie gemiddeld. Een hittegolf werd nergens genoteerd, meldt Weeronline.

Temperatuur flink omlaag

Anderhalve week diep in september werd koudere lucht aangevoerd en ging de temperatuur flink omlaag. Ook werd het in de nachten kouder en zakte het kwik op een aantal nachten naar 3 tot 6 graden. De eerste grondvorst na de zomer werd op 13 september gemeten in Twente, op klomphoogte werd het daar toen -0,3 graden.

Daarmee was de eerste grondvorst na de zomer eerder dan gebruikelijk, omdat dit normaal gesproken pas op 28 september voor het eerst gebeurt.

Heeft september 2024 een weerrecord te pakken? Door de gemiddelde temperatuur van 15,7 graden komt september 2024 uit op een twaalfde plek van warmste septembermaanden ooit gemeten, bij lange na geen warmterecord dus. Het warmst werd het in september 2006 toen het gemiddeld 17,9 graden werd. Vorig jaar, met gemiddeld 17,5 graden, was dan weer goed voor een tweede plek in de lijst.

Natte maand

Deze maand viel gemiddeld over het hele land 103 millimeter regen, waar 78 millimeter normaal is. Hiermee kan ook september dit jaar als een te natte maand worden gezien, zegt Weeronline. Op maart, juni en augustus na verliepen alle maanden dit jaar te nat.

Over het hele land is tot nu toe al 801 millimeter gevallen, terwijl normaal gesproken 608 millimeter in de regenmeter hoort te zitten. Recordnat was deze september echter niet, die eer blijft voor september 2001 toen gemiddeld over het hele land 191 millimeter viel.

