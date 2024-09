Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groeiende kritiek op ‘eiwitpropaganda’: hierom is extra proteïne in je chips, koekje of soep onnodig

Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat wel een variant van met extra proteïne. Pannenkoeken, soep, crackers en zelfs zakken chips laten door middel van een dik gedrukte tekst weten dat ze extra eiwitten bevatten. Experts vinden het allemaal erg onzinnig.

Eiwitten zijn belangrijk voor je lichaam. Helemaal wanneer je veel sport. Het wordt gebruikt als bouwstof voor je lichaamscellen, zorgt voor spieropbouw en is goed voor je spijsvertering. Je kunt eiwitten uit eieren, kip en nog meer (ook vega) producten halen. Metro somde eerder al op welke tussendoortjes eiwitrijk zijn.

‘Het zijn pure marketinghypes’

Diëtist Leroy van de Ree is niet enthousiast over al die producten die roepen dat ze extra eiwitten bevatten. In zijn column in Men’s Health noemt hij het „pure marketinghypes. Het is allemaal sterk bewerkt en zit vaak vol met onnodige toevoegingen.”

Maar hoe zorg je dan dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt? Dat is helemaal niet zo moeilijk, omdat „een gebalanceerd eetpatroon in principe al voldoende eiwitten levert”. De diëtist baalt dat veel mensen in de reclamestunts trappen. „Fabrikanten verspreiden deze eiwit-propaganda maar wat graag om er grof geld aan te verdienen.”

🥚 Hoeveel eiwit heb je per dag nodig? Gemiddeld hebben gezonde mensen per kilogram lichaamsgewicht 0,83 gram eiwit per dag nodig. Dat komt neer op zo’n 58 gram eiwit voor iemand van 70 kilo, vertelt het Voedingscentrum. Wie veel sport wordt aangeraden om meer eiwitten te eten. Dat kan variëren van 1,2 tot 2 gram per kilo lichaamsgewicht per dag.

In alle supermarkten, tankshops en kiosken kun je proteïnerepen vinden. Deze smaken als een Mars of Snickers, maar pretenderen gezonder te zijn. Gezondheidsdeskundige Hetty Crèvecoeur vertelt aan het AD dat ze er niet enthousiast over is. Dit omdat er veel onnatuurlijke stoffen in zitten. „Er zitten vaak wel veel geknutselde dingen in om er een reep van te maken.” Ze doelt op middelen om de reep zoet en lang houdbaar te maken.

‘Eet liever een Snickers dan een proteïnereep’

„Je denkt dat je gezond bezig bent, maar eigenlijk krijg je allemaal extra calorieën binnen die je niet nodig hebt.” Je zou denken dat er in een reep met proteïne minder calorieën zitten dan in een Mars of Snickers, maar dat is niet het geval. Crèvecoeur zou zelfs „vanuit een gezondheidsoogpunt zelfs eerder voor die Snickers kiezen. Dat is puurder dan die gekke zoetstoffen.”

Wil je meer over eiwitten te weten komen? Metro legde eerder uit wat er gebeurt als je een tekort ervan hebt en wat je daar aan moet doen.

En dan is er ook nog de prijs. Producten met extra proteïne zijn vaak een stuk duurder dan de ‘normale’ variant. „Fabrikanten willen je laten geloven dat je zonder hun eiwitproducten niet voldoende eiwit binnen krijgt, maar dat is complete onzin”, schrijft Van de Ree in zijn column. „In Nederland krijgen de meeste mensen, ook vegetariërs en sporters, namelijk voldoende eiwitten binnen.”

Het Voedingscentrum adviseert ook om het via normale producten binnen te krijgen. „Dit kan bijvoorbeeld met een combinatie van wat extra magere of halfvolle kwark of yoghurt, een beker magere of halfvolle melk, wat kipfilet, tofu en een extra portie noten of bonen.”

