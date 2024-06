Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met of zonder ondergoed sporten? ‘Hoe minder kleding, hoe beter’

Met óf zonder ondergoed sporten? Huh? Ja, dat is een discussie die tegenwoordig online woedt. Steeds meer sporters maken de keuze om geen ondergoed aan te doen onder hun sportkleding. Maar is dat nu wel goed voor je lichaam?

„Sporten wil je uiteraard doen in alle comfort. Dus ik zou zeggen hoe minder kleding, hoe beter”, concludeert Firas Cha’ban, diensthoofd gynaecologie in het Antwerpse ziekenhuis Sint Vincentius, in een interview met Het Laatste Nieuws.

Team commando of team ondergoed

Op sociale media zijn er twee kampen: de ‘team commando’ kamp en het ‘team ondergoed kamp’. Maar is één van de twee nu echt beter? Of heeft het geheel te maken met jouw eigen voorkeur? „Hoe meer lagen je draagt, hoe harder die over elkaar zullen wrijven. Je zweet dan ook meer en je intieme zone wordt dus ook natter. Die wrijving kan zorgen voor irritatie, roodheid, jeuk en een branderig gevoel. Dat is allesbehalve aangenaam”, legt Cha’ban uit.

Vooral voor mannen kan die wrijving van verschillende laagjes vervelend zijn. „Want bij hen hangt alles ‘vrij’. Maar ook vrouwen met grote schaamlippen hebben er soms last van. Vooral bij bepaalde fitnesstoestellen en sporten, zoals wielrennen. Vrouwen met kleine schaamlippen hebben er minder last van.”

Zonder ondergoed sporten kan dus prima, vindt Cha’ban. „Het biedt meer comfort. Daarnaast heeft het ook geen effect op je microbioom. De vagina is geen openstaande holte waar zomaar van alles in kruipt, zoals veel mensen denken. Het is een gesloten systeem. Zolang je kleren niet ín je vagina kruipen, word je microbioom niet verstoord.”

Wassen en goed materiaal

Voor ‘team commando’ is het wel belangrijk om je sportlegging maar één keer te dragen. „Wanneer je zweet in contact komt met je kleding, groeien er bacteriën. Draag je je sportbroek meerdere keren, dan creëer je een broeihaard aan bacteriën. Er blijft altijd wel een drupje oud zweet achter in je legging.”

Daarnaast is het materiaal van je sportlegging ook belangrijk, benadrukt dermatoloog Ingrid van Riet. „Kies niet voor sportkleding in een stof die beklemmend voelt, zoals een synthetisch materiaal. Materiaal dat makkelijk verhit en niet goed ademt, houdt je zweet vast. Je huid zal dan zwellen en makkelijker schuren. Dat creëert dan weer irritatie.”

