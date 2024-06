Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek naar wasgewoontes geeft aan: ‘we’ zijn liever schoon dan eco-vriendelijk

Hoe vaak draag jij je kleren voordat je ze in de wasmachine stopt? Het blijkt dat we veel kleding al na één keer dragen in de wasmand gooien. En dat is niet per se omdat de kleren niet schoon zijn, maar meer omdat we niet door anderen als ‘vies’ of ‘slonzig’ willen worden beschouwd.

Uit een nieuw Zweeds onderzoek blijkt dat walging het wint van milieuvriendelijke idealen, omdat mensen meer geven om hoe anderen hen zien dan om hun ecologische voetafdruk.

Wasgewoontes in Europa

In een onderzoek onder 2.000 mensen gaven onderzoekers aan dat 70 procent van de kleren die niet vies waren of waar geen zichtbare vlekken op zaten, in de wasmachine werden gegooid. Zo hebben Europese huishoudens vier tot vijf ladingen wasgoed per week. Deze ‘trend’ is volgens het onderzoek overigens de afgelopen 20 jaar hetzelfde gebleven.

Wasmachinetrommels zijn in die tijd veelal groter geworden, wat betekent dat ze meer energie nodig hebben om te draaien.

‘Walging wint’

Hoofdauteur van het onderzoek, Erik Klint, onderzoeker aan de Chalmers University of Technology in Göteborg, Zweden, zegt: „Walging wint het gewoon. Het onderzoek toont aan dat hoe hoger onze gevoeligheid voor walging, hoe meer we wassen. Ongeacht of we veel waarde hechten aan onze milieu-identiteit.”

Onderzoekers gaven de respondenten ‘excuusstrategieën’ om hun gedrag te veranderen door hun angst voor sociale uitsluiting aan te pakken. Toen ze eenmaal hadden ‘geoefend’ met het niet wassen van hun kleding na één keer gebruiken, ontdekten ze dat mensen het eigenlijk niet merkten.

Wasmachine draait overuren

Klint voegde eraan toe: „Er is een algemene consensus dat mensen, in ieder geval in Westerse landen, geneigd zijn om kleding te wassen die anderen wellicht als schoon beschouwen.”

Wat kun je doen om eco-vriendelijker te wassen? Als je bijvoorbeeld altijd kiest om met 40°C te wassen, raadt Metro UK aan om over te schakelen naar wassen op 30°C om zo 38 procent aan energie te besparen. En wil je van muffe geurtjes in kleding af? Daar heeft Metro een slimme truc voor.

