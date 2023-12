Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Michiel Huisman bij Renze over twijfels rond Hollywood-carrière en hoe een waarzegster het verschil maakte

Michiel Huisman zei 14 jaar geleden gedag tegen zijn Nederlandse leven om een Hollywood-carrière na te jagen. En dat doet hij met verve: de acteur uit Amstelveen wist het te schoppen tot Nederlands meest succesvolle Hollywood-ster. Hij schoof gisteravond bij Renze aan om over zijn nieuwe film te praten.

Huisman schitterde door de jaren heen onder andere in Game of Thrones, Age of Adeline en nu in de nieuwe Netflix-film Rebel Moon: A Child of Fire.

Michiel Huisman bij Renze over Hollywood-succes

Huisman vertelt bij Renze dat hij lang dacht dat het internationale succes ineens over zou zijn. „Dat was waarschijnlijk een vorm van zelfbehoud. Dat je altijd denkt dat het toch wel niks zal worden. Maar dat heb ik nu wel een beetje losgelaten. Op een gegeven moment kwam ik daar thuis niet meer mee weg, want het bleef maar doorgaan.” Nu kan hij zelfvertrouwen putten uit zijn imposante carrière. „Dat is ook weer leuk. Dan kom je in een andere fase.”

Wat misschien niet iedereen weet, is dat Huisman ook een muzikale carrière had: hij speelde in de Nederlandse band Fontane. Als presentator Renze Klamer zegt dat de band de muziek voor onder andere Costa en Volle Maan verzorgde, lacht Huisman: „Nou ja… het lukte ons om een liedje te slijten in die films.”

De acteur heeft lang getwijfeld tussen muziek en acteren. „Het heeft een aantal jaren geduurd voordat ik echt voelde: dit is wie ik ben en dit is wat ik wil doen. Daarbij heb ik muziek een beetje moeten laten varen. Maar ik heb wel de mazzel gehad om het een paar keer te combineren.”

Waarzegster gaf advies

Een waarzegster in New York heeft invloed op die keuze gehad. „Toen was ik begin twintig of zo. Voor de gein liepen Tara en ik bij een waarzegster naar binnen. Dat is helemaal niet mijn ding. Maar ik dacht gewoon: dat is lachen. Die vrouw keek naar mijn hand en zei ‘You’re juggling two careers‘. En dat was ik ook echt aan het doen. Ik probeerde muziek te maken en te acteren. En ‘You need to make a choice‘, is wat ze zei. Ik snapte helemaal niks van hoe dat kan.”

Klamer vraagt zich tot slot af of ‘we’ Huisman definitief kwijt zijn als acteur. „Dat hoeft helemaal niet per se. Het lijkt me leuk om weer eens iets in Nederland te filmen”, antwoordt Huisman. Maar dat zal vermoedelijk nog wel een poosje duren. „Ik denk een beetje verre toekomst.”

Je kunt Renze terugkijken via Videoland.

Reacties