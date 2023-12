Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krijgen we dit jaar een witte kerst?

Het is elk jaar weer smachten geblazen naar sneeuwvlokken op eerste en/of tweede kerstdag. Nu we bijna op de helft van de decembermaand zitten, kunnen we voorzichtig naar de voorspellingen rondom Kerstmis kijken. Is er dit jaar hoop op een witte kerst?

Spoiler: het is nog lastig in te schatten, maar de kans is klein.

Kans op een witte kerst?

Voorlopig ziet weerdienst Weeronline de signalen voor de week van kerst op ‘normaal tot zacht’ staan. Maar temperaturen in dubbele cijfers lijken het ook niet te worden. Hierdoor is er nog een klein beetje hoop op een witte kerst. De dagen voor kerstmis lijken in ieder geval weer vrij somber en grijs te verlopen.

Overigens komt een witte kerst niet vaak voor. Sinds 1901 gebeurde het pas acht keer. Statistisch gezien is de kans op een witte kerst in ons land 7 procent, al hangt het ook af van waar je precies woont.

In 2010 vlogen de sneeuwballen voor het laatst rond tijdens de feestdagen. Er lag toen in vrijwel heel Nederland een laag sneeuw van 5 tot 25 centimeter. Dat is net genoeg voor een officiële witte kerst.

Weer in december omgeslagen

Hoewel december relatief koud begon, is het weer inmiddels volledig omgeslagen. Het was buiig, zacht en somber, met temperaturen van 8 tot 12 graden. De neerslagkansen nemen vanaf donderdag duidelijk af en ook de temperatuur gaat iets omlaag. De temperaturen lijken donderdag, op de ‘koudste’ dag van de week, uit te komen tussen 4 en 7 graden. Dat is vrij normaal voor december.

De rest van de week blijft het droog en gaat de temperatuur volgens Weeronline weer iets omhoog. In de ochtend kan het geregeld misten en kan er, tot aan de middag, laaghangende bewolking voorkomen. „Kortom: de kans op veel zonuren is deze week klein en dus komt de uitspraak ‘donkere dagen voor kerst’ weer goed tot zijn recht.”

De neerslagkansen nemen in de loop van volgende week weer toe. Omdat de wind waarschijnlijk in de zuidwesthoek blijft zitten, blijven we temperaturen hebben die hoger uitvallen dan gebruikelijk. Daarbij is er ook veel bewolking.

