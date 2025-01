Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Om uitstellen tegen te gaan moet je ‘gewoon beginnen’ vindt deze journalist

Dingen uitstellen… wij mensen zijn er pro’s in. Want waarom zou je vandaag opruimen, als het ook morgen kan? En die belastingaangifte? Joh, die kan na het weekend wel. Maar… van uitstel, komt afstel, toch? Gelukkig is er goed nieuws: je kunt iets aan uitstelgedrag doen.

Volgens journalist Ernst-Jan Pfauth moet je ‘gewoon beginnen’. Klinkt cliché, maar werkt echt.

Niet langer uitstellen

„Zodra je die eerste stap zet, kom je vaak in een flow”, legt Pfauth in zijn boek uit. Volgens de journalist is het verschil tussen een baaldag en een productieve dag vaak dat een ‘hobbeltje’ overgaan.

De bekende schrijver Mark Twain had daar eerder ook al een tip voor: begin de dag gewoon met een rotklusje. Hij omschreef het als „eat that frog”. Heb je dat eenmaal gedaan, dan voelt de rest van de dag als een makkie.

Je betaalt de prijs altijd

Waarom uitstellen, waarom doen we dat eigenlijk? We weten immers allemaal dat het ons niet heel veel goed doet. Volgens Pfauth, en ook andere schrijvers die ooit over uitstellen hebben geschreven, komt het doordat het tijdelijk fijn voelt. Tijdelijk kun je even wat anders doen. Bijvoorbeeld Netflix kijken, in plaats van je belastingaangifte doen. Maar je betaalt de prijs áltijd later.

Denk minder, doe meer

Gelukkig zijn er (kleine) dingen die je kunt doen om het uitstelgedrag tegen te gaan. Bijvoorbeeld: denk minder en doe meer. Het nadenken over een taak is vaak erger dan de taak zelf. Wachten tot je zin hebt om de dokter te bellen? Niet doen. Gewoon de telefoon pakken en bellen. Maak vervelende dingen een routine, zoals elke ochtend gedachteloos je bed opmaken.

Je belastingaangifte doen? Maak het kleiner. Begin met het verzamelen van je bonnetjes en loonstroken. Morgen vul je de aangifte in. Zeg tegen jezelf wanneer je het doet en houd je eraan.

Wilskracht is niet alles, maar het helpt wel bij simpele dingen. Die rommelige keukenkastjes? Even tanden op elkaar en aanpakken. Gebruik je wilskracht voor kleine, haalbare taken en voel je meteen beter.

