‘I bought a Telsa, not an Elon’: anti-Musk-stickers een hit bij Telsa-rijders

Tesla-rijders die niet achter Elon Musk staan, hebben een opvallende manier gevonden om dat duidelijk te maken: anti-Musk-bumperstickers. De stickers vliegen sinds Musks politieke ommezwaai als warme broodjes over de toonbank.

Tesla blijft als merk ongekend populair. Na de verkiezingen in de Verenigde Staten stegen de aandelen tot boven de magische grens van 1 miljard dollar, waarmee het bedrijf waardevoller werd dan de vijftien grootste autofabrikanten samen. Toch komt de groei deels door Musks samenwerking met Donald Trump, een samenwerking die niet bij alle Tesla-fans in goede aarde valt.

Anti-Musk-opdruk

Voor Matthew Hiller, eigenaar van Etsy-shop Mad Puffer Stickers op Hawaï, bleek het een gouden kans. „Ik maakte vooral stickers van vissen, totdat ik Musks politieke uitspraken zag en besefte dat veel Tesla-eigenaren zich ongemakkelijk voelden bij zijn nieuwe koers”, vertelt Hiller aan Heatmap.

Zijn eerste sticker, met de tekst: ‘Ik kocht deze voordat we wisten dat Elon gek was’, ging viraal op sociale media. „Ik begon met vijf tot zeven verkopen per dag. Maar na Trumps verkiezingsoverwinning schoot dat omhoog naar wel 180 stickers per dag”, zegt Hiller. Sindsdien verkocht hij er meer dan 10.000.

Varianten wereldwijd populair

Naast Hillers stickers worden er wereldwijd talloze varianten aangeboden, zoals: ‘I bought a Tesla, not an Elon’, ‘Where is the Stop Elon button?’ en ‘Fck ELN’. Een humoristische favoriet is: ‘Elon Musk ate my Cat’, een knipoog naar Musks achtergrond als immigrant.

Hoewel er inmiddels veel goedkope namaakstickers te koop zijn, draait Hillers winkel nog op volle toeren. „De verkoop blijft ongekend”, erkent hij. Tesla-eigenaren lijken hiermee hun auto wel te omarmen, maar nemen duidelijk afstand van de man achter het merk.

