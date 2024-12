Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voormalig Google-manager deelt twee pluspunten voor op cv

Wellicht dat je in 2025 best een nieuwe baan zou willen en je stiekem de vacatures in de smiezen houdt. Maar dat betekent ook dat je misschien in de sollicitatiestoel belandt en je je cv weer moet opfrissen. Deze voormalig Google-manager deelt twee sterke pluspunten op een cv.

Solliciteren is niet de meest ontspannende bezigheid. Dus wat advies en kennis uit het bedrijfsleven is best prettig. Wist je dat dit de beste dag is om te solliciteren? En volgens deze carrière-expert moet je deze slimme zet gebruiken aan het einde van jouw sollicitatiegesprek. Ook schreven we eerder over deze top-CEO die één belangrijke vraag deelde die hij tijdens sollicitatiegesprekken stelt. En wat hem betreft is het antwoord bepalend voor of je wél of niet wordt aangenomen.

Voormalig Google-manager deelt advies

Jenny Wood werkte, onder meer als manager op de media en communicatie-afdeling, bijna 18 jaar voor Google. Ze zag daar een hoop sollicitanten de revue passeren en richtte bij Google een belangrijk loopbaanontwikkelingstraject op. Tegenwoordig helpt Wood anderen bij hun carrièrepad en komt in maart 2025 haar boek uit over het bereiken van je doelen.

En wellicht ben jij niet helemaal tevreden met jouw huidige baan, houd je terloops wat vacatures in de gaten en overweeg je een andere baan in 2025. Daarom deelt Wood met CNBC twee dikke pluspunten die je volgens haar op je cv kunt zetten.

2 pluspunten voor op jouw cv

1. Beknopte ‘bulletpoints’

Op een cv kun je kiezen voor zogenoemde bulletpoints, oftewel zinnen die jouw sterke punten, ervaringen of prestaties benadrukken. Wood legt uit dat die bulletpoints wat haar betreft korte opsommingen onder de functietitels moeten zijn. Het is gemakkelijk om veel informatie onder een functieomschrijving te proppen, maar het beknopt houden van de opsommingen is volgens haar sterker.

„Het getuigt van zoveel onderscheidingsvermogen en het laat zien dat je brutaal bent, toch? Je schrapt wat er niet hoeft te zijn”, aldus de voormalig manager. „En het laat ook zien dat je rekening houdt met de persoon die je cv leest. Het lezen van bulletpoints die uit meerdere zinnen bestaan, duurt veel langer.”

2. Persoonlijkheid

Ten tweede houdt Wood van persoonlijkheid op een cv. Door bijvoorbeeld een klein kopje met passies of hobby’s bij te voegen. Wood heeft op haar eigen cv bij ‘passies’ een icoon van een cupcake en microfoon staan, waarmee ze op haar hobby’s, bakken en zingen, doelt.

Wood haalt als voorbeeld een voormalig sollicitant bij Google aan. Zij schreef op haar cv dat ze ‘voortdurend op zoek was naar het perfecte recept voor havermout-rozijnenkoekjes’. Dit gaf volgens de voormalig manager een glimp van haar persoonlijkheid, het liet zien dat ze bereid was risico’s te nemen door eigenzinnig te zijn en dat ze nieuwsgierig en leergierig was. In een zee van andere gekwalificeerde kandidaten viel deze sollicitant op.

„In een competitieve kandidatenpool met veel mensen rechts en links van je die dezelfde vaardigheden, achtergrond, ervaring en afkomst hebben”, zegt Wood, „is persoonlijkheid een onderscheidende factor.”

