Ruzies over geld gaan zelden alleen over geld: ‘Slechts de aanleiding’

Geld. Het lijkt een simpel onderwerp, maar in veel relaties is het dé reden voor fikse ruzies. Het klinkt vaak als een oppervlakkige reden voor een ruzie, maar dat is negen van de tien keer niet zo.

Er schuilt vaak meer achter, schrijft Psychology Today.

Er zit meer achter ruzies om geld

Financiële ruzies gaan namelijk zelden over geld alleen. Psychotherapist Vicky Reynal schetst een situatie van een relatie waarin een partner spaart voor de toekomst, terwijl de andere partner geld liever uitgeeft aan vakantie of die nieuwe gadget. Situaties zoals deze kunnen frustrerend zijn, en uiteindelijk tot ruzies leiden.

Maar waar komt het vandaan? Het kan bijvoorbeeld komen vanuit de jeugd van een van de partners, die met niet zoveel geld is opgegroeid en daardoor zuinig wil zijn, terwijl de andere partner juist in het moment wil leven.

Hetzelfde geldt voor geld uitgeven aan elkaar. Vind jij dure cadeaus belangrijk, terwijl je partner liever een handgeschreven briefje achterlaat? Dat kan ook botsen.

Angst, vertrouwen en macht

Geldkwesties raken vaak dieperliggende gevoelens zoals angst, vertrouwen of macht. Spaargedrag kan voortkomen uit angst voor financiële onzekerheid.

Ruzies ontstaan soms ook door macht: als de een meer verdient, kan dat een scheve verhouding creëren. En wat dacht je van vertrouwen? Als jij al je uitgaven moet verantwoorden, kan dat wringen.

Praat met elkaar

Waar de ruzies ook vandaan komen, het belangrijkste is om samen met elkaar in gesprek te gaan, zo benadrukt Reynal. Waarom is sparen of uitgeven belangrijk voor je partner? Wat zit daarachter? Probeer elkaars standpunten te begrijpen en ontdek waar jullie overeenkomen. Door samen over jullie geldbehoeften te praten, kun je een hoop onbegrip en frustratie voorkomen.

„Bij een volgende discussie over die nieuwe sneakers of een weekendje weg: onthoud dat geld slechts de aanleiding is”, zo gaat Reynal verder. „Het draait uiteindelijk om begrip, vertrouwen en waardering.”

