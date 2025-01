Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Neem jij je telefoon vaak mee naar de badkamer? Kijk dan uit voor schimmels

Tegenwoordig zijn we zo volgroeid met onze telefoon dat we hem overal mee naartoe nemen. Mee naar, mee naar de keuken, mee naar de badkamer voor een leuk nummer tijdens het douchen….

Maar juist aan dat laatste zit een onverwacht risico aan, zo waarschuwt een TikToker.

Telefoon mee naar de badkamer

Andi Naka, die haar telefoon regelmatig meenam naar de badkamer om muziek te luisteren tijdens het douchen, kwam tot een vieze ontdekking. In een video op TikTok vertelt ze: „Een kleine waarschuwing: als je geen doorzichtig telefoonhoesje hebt, check dit dan even.”

Ze laat haar roze telefoonhoesje zien, dat aan de binnenkant vol zwarte schimmel zit. „Ik gebruik alcoholdoekjes om mijn telefoon wekelijks schoon te maken, maar ik had nooit gedacht dat ik ook de binnenkant van mijn hoesje moest controleren.”

Vochtige omgeving

Het probleem zit in de vochtige omgeving van de badkamer. De stoom van de douche zorgt ervoor dat er vocht tussen de telefoon en het hoesje vast blijft zitten. En dat is de perfecte voedingsbodem voor schimmel.

De situatie van Andi is niet uniek, veel badkamers kampen met schimmelproblemen door slechte ventilatie. Dezelfde vochtige omstandigheden die schimmel in je badkamer veroorzaken, kunnen dus ook je telefoonhoesje aantasten.

Onder de TikTok worden gelukkig al snel tips gegeven. Zet bijvoorbeeld je ramen en deuren open tijdens het douchen, zodat de ventilatie beter is. Of verbind je telefoon met een Bluetooth-speaker en neem deze mee naar de badkamer. Of, zing zelf natuurlijk een leuk nummer tijdens het douchen.

Gevolgen van schimmels

Onvoldoende ventileren, vooral in de winter, zorgt steevast voor problemen. De warme, vochtige lucht in huis veroorzaakt namelijk schimmels. Hardnekkige zwammen verplaatsen zich door muren en zorgen zo voor flinke overlast.

„De stank van deze zwammen is heel vervelend”, legde Peter Traas van Traas Ongediertebestrijding eerder al uit aan Metro. „De penetrante geur zorgt voor gezondheidsklachten. Het slaat op de longen en zorgt voor hoofdpijn. Daarnaast kan zwamgroei de constructie van je huis beschadigen. Hout, beton, cement en zelfs kunststof is niet veilig voor deze schimmel. Heb je eenmaal zwam in huis, dan ben je daar niet zomaar vanaf.”

