Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iconisch huis uit kerstklassieker Home Alone verkocht: ‘Speciale plek in harten van mensen wereldwijd’

In mei kwam die op de markt: het beroemde huis uit de kerstklassieker Home Alone. De woning, gelegen in Winnetka, Illinois, kwam op de markt voor 5,25 miljoen euro en is nu verkocht voor maar liefst 5,5 miljoen dollar.

De villa uit 1921 telt vijf slaapkamers, zes badkamers en heeft allerlei moderne luxe zoals een compleet uitgeruste gym, een home cinema en zelfs een indoor sportveld. Daarnaast is de woning ideaal voor gezinnen, met twee wasruimtes, een ruime keuken en een veranda met een houtgestookte open haard.

Volgens de makelaars, Dawn McKenna en Katie Moor, is het niet alleen een huis, maar een stukje filmgeschiedenis. Zo vertellen zij tegen People: „Deze woning roept tijdloze herinneringen op en heeft een speciale plek in de harten van mensen wereldwijd.”

Hét huis uit Home Alone

In de film uit 1990 wordt het huis hét decor voor de hilarische avonturen van Kevin McCallister, gespeeld door Macaulay Culkin. De 8-jarige Kevin blijft per ongeluk alleen thuis achter wanneer zijn familie op vakantie gaat, wat leidt tot de beroemde scènes met boobytraps en slapstickhumor.

Hoewel het huis in de film een centraal onderdeel is, zijn de binnenopnames grotendeels gemaakt in een nagebouwd decor in een verlaten school. Toch blijft de woning herkenbaar en geliefd bij fans wereldwijd.

Regelmatig fans op bezoek

De vorige eigenares, Trisha Johnson, vertelde dat fans nog regelmatig langskwamen om het huis te bekijken of zelfs ‘de Kevin-schreeuw’ na te doen voor de poort. „Het is geweldig om te zien hoe blij mensen worden van dit huis.”

Een andere voormalig bewoonster, Laura Abendshien, woonde in het huis tijdens de opnames van Home Alone. Ze vertelde in een interview dat het surrealistisch was om te zien hoe het huis in 1990 een bedevaartsoord werd voor fans.

De hoofdrolspeler van de film, Macaulay Culkin, grapte eind 2024 tijdens een speciale vertoning dat hij „bijna het huis had gekocht, gewoon voor de lol”. Hij zag zelfs voor zich om het om te toveren tot een interactieve attractie waar fans scènes konden naspelen.

Vorige Volgende

Reacties