Mama gaat op date: ‘Hij stuurde berichtjes naar mijn dochter’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Mona (46), die haar date bijna wilde aangeven bij de politie.

„Een vonk die overslaat terwijl je samen in de supermarkt staat de knijpen in avocado’s: het klinkt als een scene uit een foute romcom, en toch overkwam het mij een paar maanden geleden tijdens mijn lunchpauze. Helaas bleek die spontane ontmoeting geen garantie te zijn voor een succesvolle date…

Spontaan en sympathiek

Joël (49), zoals de avocadoknijper heette, kwam over als een grappige, spontane en sympathieke man. Hij had zijn babbel mee, zag er goed uit en wist met zijn charmes bij het groenteschap in nog geen vijf minuten mijn telefoonnummer los te peuteren. Wat kon er ook misgaan, dacht ik nog. Ik was al zeven jaar alleenstaande moeder en zelfs van mijn 17-jarige dochter kreeg ik regelmatig te horen dat ik maar weer ‘aan de man’ moest. Zo gezegd, zo gedaan: nog geen twee weken na onze supermarktontmoeting zaten Joël en ik tegenover elkaar in de plaatselijke kroeg.

Hoewel ik hoge verwachtingen had, was onze date niet zoals ik me had voorgesteld. Want waar het korte gesprek bij de groenteafdeling nog soepel verliep, zo voelde het in een date-setting ineens geforceerd. De vonk was er simpelweg niet meer. Na de date besloot ik dan ook om eerlijk te zijn tegen mezelf en hem te vertellen dat ik geen vervolgdate wilde. ‘Jammer, maar begrijpelijk’, reageerde hij, een tikkeltje teleurgesteld.

Dacht ik dat dat het was? Allesbehalve. Joël liet me niet zomaar los, want nog geen uur later kreeg ik al een berichtje van hem. En nog eentje. En daarna weer een. Ik begon me ongemakkelijk te voelen en maakte hem nogmaals duidelijk dat ik geen interesse had. Helaas stopte hij niet. Dus blokkeerde ik zijn nummer.

Een paar dagen later kwam mijn dochter naar me toe met iets verontrustends. ‘Mama, ik krijg op Instagram berichtjes van die man waar jij mee op date bent geweest. Hij probeert met jou in contact te komen via mij.’ Mijn hart sloeg over. Hoe had hij haar weten te vinden? Waarom zou hij dat doen? Ik was woest, want dit was grensoverschrijdend. Zonder twijfel deblokkeerde ik zijn nummer en stuurde hem een app: ‘Stop met het sturen van berichtjes naar mijn dochter. Als je dit niet laat, ga ik naar de politie!’ Ik wachtte even, maar er kwam geen reactie meer. En dat was gelukkig het laatste contact dat ik én mijn dochter ooit met hem hadden.

Privé

Vervolgens heb ik een goed gesprek gevoerd met mijn dochter. Dat ik er trots was op dat zij eerlijk tegen mij durfde te zijn, maar ook dat social media soms riskanter kan zijn dan het lijkt. We hebben haar profiel samen op ‘privé’ gezet en zijn kritisch door haar lijst met volgers gelopen, zodat ook ik zeker weet dat alleen bekenden haar voortaan een berichtje kunnen sturen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

