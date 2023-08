Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe taal leren? Zo pak je dat op de juiste manier aan (ja, die is er)

Een andere taal leren dan je moedertaal is al een hele kunst op zich. Je kunt het jezelf al helemaal moeilijk maken door twee talen tegelijk te leren. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk?

Het is mogelijk. Maar je moet er veel energie in steken en het voor een lange tijd volhouden. En daar komt veel meer bij kijken dan één keer per dag Duolingo openen.

Zo leren mensen een nieuwe taal aan

Mensen leren (nieuwe) talen door te luisteren en te praten. Als baby horen we geluidjes en leren we de betekenis ervan. Dat begint al in de buik van de moeder. Zo leren we onze moedertaal. Later leren baby’s niet alleen woorden te herkennen, maar ook te begrijpen wat ze betekenen.

Om een nieuwe taal te leren moeten de hersenen nieuwe verbindingen maken, ongeacht je leeftijd. Kinderhersenen zijn hier goed in. Ze kunnen zich makkelijk aanpassen aan nieuwe klanken. Maar naarmate we ouder worden, worden onze hersenen minder flexibel. Daardoor wordt het moeilijker om nieuwe woorden te begrijpen.

Twee tegelijk?

Twee talen leren tegelijk is mogelijk. Uit een onderzoek, gepubliceerd in het International Journal of Multilingualism, bleek dat Chinese studenten die tegelijkertijd Engels en Russisch leerden, vergelijkbare vaardigheden in het Engels ontwikkelden als de controlegroep die alleen Engels studeerde. Maar het kost wel dubbel zoveel tijd en energie.

Volgens Cindy Blanco, hoofdredacteur leerinhoud bij Duolingo, is het makkelijker voor mensen die al tweetalig zijn opgevoed om meerdere talen tegelijk te leren. Hun hersenen hebben zo’n flinke inspanning ooit al eerder moeten leveren. Dat maakt het makkelijker om nieuwe verbindingen te kunnen maken.

Zo leer je het beste een nieuwe taal

Blanco heeft verschillende tips die het makkelijker maken om een nieuwe taal onder de knie te krijgen. De grootste uitdaging is het vinden van voldoende tijd. Daarom is het belangrijk om van te voren te weten hoeveel ‘moeite’ een nieuwe taal kost.

Volgens Global Talk zijn de talen Engels, Duits, Noors en Zweeds het snelst aan te leren. Voor Fins, Grieks, Thai, Pools, Hebreeuws en Vietnamees heb je wat meer tijd nodig.

Ook raadt Blanco aan om professionele hulp in te schakelen. Dit kan door een privéleraar in te huren of wekelijkse lessen bij te wonen (op locatie of online). Als aanvulling op deze lessen kun je aan zelfstudie doen met hulp van bijvoorbeeld Duolingo.

Zorg er tot slot voor dat je nieuwe talen voldoende beluistert. Zo kun je als je hond uitlaat of naar de sportschool gaat een podcast luisteren in het Chinees, Grieks, Duits of Zweeds!

