Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Experts waarschuwen: frisdrank maakt ons zieker dan we denken

Frisdrank lijkt onschuldig, we hebben het immers bijna allemaal in huis. Maar de gevolgen voor onze gezondheid zijn veel ernstiger dan gedacht.

Uit recent onderzoek blijkt dat suikerhoudende dranken wereldwijd jaarlijks verantwoordelijk zijn voor miljoenen nieuwe gevallen van diabetes en hart- en vaatziekten. Dat maakt ze een sluipende bedreiging voor onze gezondheid, waarschuwen wetenschappers.

We spreken met Martijn Brouwers, internist-endocrinoloog en hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten bij Maastricht UMC+.

Schrikbarende cijfers

Jaarlijks worden naar schatting 1,8 miljoen gevallen van type 2 diabetes en meer dan 1 miljoen gevallen van hart- en vaatziekten direct in verband gebracht met de consumptie van suikerhoudende drankjes zoals cola, energiedrank en andere frisdranken. Metro schreef al eerder over de schadelijke gevolgen van energiedrank.

Suikerhoudende drankjes zorgen voor een steeds groter individueel gezondheidsrisico en creëren enorme druk op de wereldwijde volksgezondheid, dat blijkt uit onderzoek. Maar wat maakt deze drankjes zo schadelijk? „Ze zitten vol suikers en calorieën die nauwelijks verzadigen, waardoor je sneller te veel calorieën binnenkrijgt”, legt Brouwers uit. „Dit vergroot de kans op overgewicht. De helft van de suikers in frisdrank is fructose, die grotendeels in de lever wordt verwerkt. Dit kan leiden tot leververvetting, wat het risico op diabetes en hart- en vaatziekten vergroot.“

Andere gezondheidsrisico’s

Naast diabetes en hartziekten zijn er andere lange termijn-gevolgen van het drinken van frisdrank. Brouwers geeft aan dat uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen die veel frisdrank consumeren vaker een verhoogd mannelijk hormoon hebben. Dit hormoon kan niet alleen bijdragen aan huidproblemen zoals puistjes, maar ook aan overbeharing en mogelijk vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast draagt de consumptie van suikerhoudende drankjes bij aan een verhoogde bloeddruk, wat het risico op hart- en vaatziekten verder vergroot.

Zijn ‘gezondere’ alternatieven echt beter?

Veel mensen kiezen voor vruchtensappen of sportdrankjes in de veronderstelling dat die gezonder zijn. Maar ook deze dranken bevatten vaak verrassend veel suiker. Zelfs drankjes met het label ‘natuurlijk’ kunnen bijdragen aan het probleem, omdat de hoge concentratie fruitsuikers in sommige gevallen vergelijkbare effecten heeft. De oplossing is eeuwenoud: water drinken is en blijft het gezondst, zegt Brouwers.

Bewustwording

Volgens Brouwers ligt een deel van de oplossing bij onszelf. „Bewustwording is hierin de eerste stap. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat suikerhoudende drankjes allesbehalve gezond zijn. Toch is bewustzijn alleen niet genoeg. Veel mensen vinden deze drankjes gewoon lekker en het is niet altijd makkelijk om de verleiding te weerstaan, zeker niet in een omgeving waarin we constant worden geconfronteerd met ongezonde keuzes. Daarom moet er ook op ander vlak iets gebeuren.”

Hij vervolgt: „Het liefst zouden fabrikanten verantwoordelijkheid nemen, maar vooral de overheid moet actie ondernemen. Hogere belastingen op frisdranken zijn bewezen effectief, zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar een suikertaks werd ingevoerd: hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. Dat leidde niet alleen tot minder consumptie, maar stimuleerde producenten ook om gezondere alternatieven te ontwikkelen. De opbrengsten van zo’n belasting kunnen worden geïnvesteerd in gezondheidsinitiatieven, zoals het goedkoper maken van gezonde producten. Zo wordt gezond gedrag beloond én toegankelijker gemaakt.”

Reacties