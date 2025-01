Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martijn ‘Willem-Alexander’ Lakemeier in Safe Harbor opeens weer in de keiharde drugswereld

Acteur Martijn Lakemeier heeft het maar goed voor elkaar. Zo ben je een wereldwijd gewaardeerde koning Willem-Alexander in de hitserie Máxima en niet veel later maak je deel uit van een heerlijke ‘drugsoorlog’ in de haven van Rotterdam. Safe Harbor heet de nieuwe Videoland-serie met internationale cast (en wát voor cast zeg). Vandaag vandaag kun je ‘Mocro Maffia aan de Maas’ in z’n geheel streamen.

Een veilige haven is Safe Harbor in Rotterdam allesbehalve, maar Martijn Lakemeier is momenteel wel in een veilige haven. De Zuid-Hollandse acteur (31) vindt de laatste tijd veel moois op z’n pad. Zijn rol als onze koning in de Videoland Original Máxima, was natuurlijk prachtig (okay, de hele wereld is vooral een beetje verliefd op de Argentijnse Delfina Chaves als de koningin, maar toch). Máxima deel 2 komt er als serie op termijn aan en Lakemeier vond in diezelfde Chaves nog de liefde ook. Hoe mooi wil je het hebben?

Martijn Lakemeier in Safe Harbor herenigd met Gaite Jansen

Nu zien we hem vanaf vandaag terug in een nieuwe serie, Safe Harbor, op dezelfde streamingdienst. Daarbij is hij – als geniale hacker – weer terug in de wereld van drugs en geweld. Weer, omdat Martijn Lakemeier tussen 2014 en 2020 als Pepijn Augustinus speelde in ‘polderdrugsserie’ Hollands Hoop. Metro sprak hem voor het laatste seizoen, met Gaite Jansen (Peaky Blinders) naast hem. Ook Jansen heeft een belangrijke rol in Safe Harbor.

Om een beetje ‘Oranje boven’ en ‘Hollands trots’ zit Metro nooit verlegen, dus we bekeken het eerste deel van de nieuwe Videoland-titel alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Safe Harbor bestaat uit acht afleveringen, die je vanaf vandaag in z’n geheel kunt streamen.

Nederland en de rest van de wereld

Het is bijzonder hoe Videoland (of eigenlijk producent Submarine) de cast van Safe Harbor bijeen heeft gekregen. Is het nou een internationale serie, of een Nederlands product met grote namen uit het buitenland? Gezien het aantal Nederlandse acteurs, gaan we voor het laatste. Naast Martijn Lakemeier en Gaite Jansen, zien we onder meer ook Monic Hendrickx (Penoza), Charlie Chan Dagelet (Mocro Maffia), Jim Deddes (Hardcore Never Dies), Shahine El-Hamus (Belofte van Pisa) en Damaris de Jong (Follow de SOA).

In de serie wordt veelal Engels gesproken en dat is niet zo gek met de volgende namen, die heel wat Ierse maffialeden spelen: Alfie Allen (Game of Thrones), Charlie Murphy (Peaky Blinders), Jack Gleeson met een nogal rare snor (Game of Thrones) en Colm Meaney (Gangs of London).

📺 Videoland Originals Videoland timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg als het om eigen Originals gaat. Zo verschenen op de streamingdienst succesvolle titels als Onopgelost (onlangs nog), Mocro Maffia, Sleepers, Gooische Vrouwen, Jackson & Malone, Een Moord Kost Meer Levens, Judas II: Dagboek van een Getuige en het eerder genoemde Máxima.

Het verhaal van Safe Harbor

Safe Harbor over de haven van Rotterdam is volgens de makers gebaseerd op ware gebeurtenissen. We gaan als kijkers mee met de geniale hacker Tobias (Alfie Allen) en zijn ambitieuze beste vriend Marco de Bont (Martijn Lakemeier). De twee zijn blut en tegelijkertijd vastberaden om de tech-miljardairs van de toekomst te worden.

Wanneer ze op de radar van de Ierse maffia komen, de beruchte familie Walsh, worden ze onbedoeld meegesleurd in de gevaarlijke wereld van de Europese drugshandel. Sloane (Charlie Murphy, naast Martijn Lakemeier het acteerkanon van Safe Harbor) en haar broer Farrell (Jack Gleeson) zijn door hun vader Kieran naar Nederland gestuurd om het familie-imperium uit te breiden en maken dankbaar gebruik van de talenten van Tobias en Marco. Het tech-duo moet het beveiligingssysteem van de Rotterdamse Haven hacken. Wat start als eenmalige klus om drugstransporten onopgemerkt veilig te stellen, verandert al snel in een dodelijk kat-en-muisspel. Iets met vertrouwen, wantrouwen, wraak, schieten, ontploffingen en ‘hier en daar’ een lijk…

Vreten maar

Of we hier te maken hebben met een soort Mocro Maffia-succes van Videoland is nog de vraag, maar heel wat kijkers zullen Safe Harbor wel vreten. Wees dan voorbereid op – weer – een bikkelharde serie, met in de eerste aflevering die Martijn ‘Willem-Alexander’ Lakemeijer al vastgezet in een auto waarover benzine wordt gegoten en een gun op z’n kop. En goeie quotes als „als mijn vader vroeger moest kiezen tussen drank en eten voor mij, dan at ik niet”.

Voor Rotterdam levert Safe Harbor mooie toeristische plaatsjes op, met de beroemde kubuswoningen en de Erasmusbrug prominent in beeld. Voor de haven van de stad is de serie geen reclame, maar wel realiteit. Er komt nog weleens een ‘bakkie coke’ binnen, tenslotte. Als je daar als kijker geen idee van hebt, zul je verbaasd toekijken. We gaan dan even vanuit dat dat ‘op ware gebeurtenissen gebaseerd’ geen bullshit is, maar ongetwijfeld wel hier en daar een tikkeltje – of een hele grote tikkel – aangedikt.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: kan na meer afleveringen gezien te hebben ook best 4 worden.

Safe Harbor is nu volledig op Videoland te streamen.

Vorige Volgende

Reacties