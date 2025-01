Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Moet ik mijn nieuwe buren confronteren met mijn ongemak of het laten gaan?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Karel (68), die niet weet of hij zijn nieuwe buren moet aanspreken op hun schuurtje of het gewoon moet laten gaan om de goede sfeer in de buurt niet te verpesten.

„Sinds kort heb ik nieuwe buren naast mijn huis. Ze zijn vanuit de stad verhuisd naar ons rustige dorp, en ze hebben nu een schuurtje in hun tuin laten bouwen. Dat betekent dat ik mijn mooie, weidse uitzicht kwijt ben – iets wat ik al jarenlang koester. Vroeger kon ik uren met mijn inmiddels overleden vrouw in de tuin zitten en naar het bos achter ons huis kijken. Het is pijnlijk om te zien hoe hun schuurtje nu mijn blik wegneemt, en hoewel ik weet dat de vergunning al verleend is, kan ik er niets tegen doen. Ik voel me daardoor ongemakkelijk.

Geen gezelligheid met buren

De buren doen tegelijkertijd ook niet veel moeite om contact te leggen. Ze zijn vriendelijk en zeggen weleens gedag op straat, maar houden afstand. Ze zijn geen een keer langs gekomen om zichzelf voor te stellen. Ik zou wel willen proberen een goede band met hen op te bouwen, maar het voelt alsof ze niet echt openstaan voor kennismaking. Dat terwijl de vorige bewoner, Anton, een goede vriend van me was. Helaas is hij overleden. Met mijn andere buren heb ik ook goed contact. Eigenlijk met de hele straat wel.

Nu weet ik niet wat ik ermee moet. Moet ik zelf aanbellen en iets zeggen over hun schuurtje? Moet ik eerlijk vertellen dat ik het jammer vind dat mijn uitzicht nu verstoord is? Aan de andere kant: ik wil geen wrijving veroorzaken. Ik woon hier misschien nog maar een paar jaar voordat ik naar een tehuis vertrek en ik wil geen vervelende situatie creëren.

Teleurstelling

Het schuurtje heeft me echt teleurgesteld, maar ik twijfel of ik iets van mijn gevoelens moet laten blijken. Misschien maakt het weinig uit, en begrijpen ze niet eens hoe belangrijk dat uitzicht voor me is. Wat als ik hen hiermee irriteer? Ik wil absoluut geen onrust stoken, maar het schuurtje zit me behoorlijk dwars. Ik vraag me af of ik dit voor mezelf moet houden, of dat ik ze toch moet aanspreken. Of misschien moet ik het met de andere buren delen? Maar als ik iets zeg, hoe breng ik het dan goed? Moet ik ze proberen uit te leggen waarom dit zo belangrijk voor me is? Of zal ik gewoon mijn mond moeten houden en proberen me erbij neer te leggen?”

Wat vind jij dat Karel moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Lisa (19), die worstelt met een veranderende vriendschap en zich afvraagt of ze moet loslaten of blijven steunen.

Niels vindt dat wanneer je ouder wordt, je vanzelf leert dat je geen mensen moet helpen die niet geholpen willen worden. „Gewoon eerlijk aangeven waar je mee zit, en als ze dat niet kunnen hebben, dan is het wat het is. Iedereen moet in het leven fouten maken om daar van te leren. En sommigen leren het nooit.”

Moniek is het met hem eens. Ze schrijft: „Als het je meer energie kost om de relatie in stand te houden, dan moet je het loslaten. Sommige mensen zijn gek op drama en blijven hiernaar op zoek. Dit kun je niet veranderen. Zoek een vriendin die net als jij niet op zoek is naar drama en die ook energie in jou steekt.”

Dat is de strekking van vrijwel iedereen die reageert. Zo zegt ook Susanne: „Loslaten”. Ook Priscilla deelt die mening: „Kies voor jezelf.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Reacties