Het Dilemma: ‘Moet ik deze vriendschap beëindigen of blijven proberen haar te helpen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Lisa (19), die worstelt met een veranderende vriendschap en zich afvraagt of ze moet loslaten of blijven steunen.

„De eerste week van mijn studie waren fantastisch. Ik ontmoette een leuke groep mensen, onder wie een meisje met wie ik meteen een klik had. Ze was grappig, slim en superleuk om mee te zijn. Samen ontdekten we de nieuwe stad (we komen beiden uit andere plekken in Nederland). Maar al snel sloeg de sfeer om.

Het begon toen ze me vertelde over haar vriendje van de middelbare school. Het klonk niet alsof ze nog echt gevoelens voor hem had, en ze vroeg me wat ze moest doen. Mijn advies was duidelijk: als je niet meer verliefd bent, beëindig je de relatie. Maar in plaats daarvan koos ze een andere weg. Ze ging vreemd om een goed excuus te hebben om het uit te maken. Ze was te laf om het zelf te doen zonder duidelijke reden.

Ze lijkt zichzelf kwijt te raken

Wat daarna gebeurde, raakte me meer dan ik had verwacht. Ze begon veel te drinken, te feesten, en in te gaan op aandacht van jongens die vooral fysieke interesse in haar hadden. Eén jongen in het bijzonder behandelde haar slecht – hij gebruikte haar, schreeuwde tegen haar en speelde met haar gevoelens. Toch bleef ze aan hem hangen, omdat ze van zijn aandacht genoot – ook al wist ze dat het niet gezond was.

Ik zie hoe ze langzaam verandert in iemand die ik niet meer herken. Ik probeer met haar te praten, haar advies te geven, maar het voelt alsof ik tegen een muur praat. De vriendin die ik in de eerste week ontmoette, lijkt steeds verder weg te glijden. En ik weet niet of ik dit nog kan blijven aanzien.

Is loslaten de juiste keuze?

Aan de ene kant wil ik haar blijven steunen. Ik wil geen vriendin in de steek laten, vooral niet als ze mogelijk zichzelf kwijtraakt. Maar aan de andere kant merk ik hoe zwaar deze vriendschap op me drukt. Ik voel me machteloos, en elke keer dat we afspreken, kost het me zoveel energie. Ik vraag me af of ik haar beter los kan laten voor mijn eigen gemoedsrust, of dat ik juist door moet zetten en nog een poging moet doen om haar te bereiken.

Wat zouden jullie doen? Moet ik deze vriendschap beëindigen om mezelf te beschermen? Of moet ik blijven proberen haar te helpen, zelfs als het lijkt alsof ik niets kan veranderen?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Kees (34), die twijfelt of hij twee maanden na het voorschieten van een boek voor een vriend daar nog een Tikkie voor kan sturen.

Irene zou niet weten waarom hij géén Tikkie meer kan sturen. „Creditcardafschrijvingen duren vaak sowieso langer om binnen te komen”, schrijft ze. „Een beetje slordig ook van Arco, dat hij je er niet nog een keer aan herinnerd heeft. Hij heeft geld geleend, lekker makkelijk om jou dan verantwoordelijk te maken voor het innen daarvan.”

Marc heeft een oplossing: altijd contant geld meenemen en gelijk je schuld afbetalen: „Zoals dat hoort. Waarom zou je anderen voor je laten betalen?”

Luuk is het niet met Irene en Marc eens: „Geen Tikkie sturen, tenzij je echt arm bent. Anders zou ik jouw vriend dit gunnen en dit als een cadeautje aan hem beschouwen.”

