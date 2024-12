Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de populairste Sinterklaascadeaus op Marktplaats, maar tweedehands speelgoed nog niet de norm

Zoals bij de meeste dingen kent ook de wereld van speelgoed trends. Maar sommige soorten speelgoed zijn tijdloos en kan dus ook prima tweedehands aangeschaft worden. Sinterklaas heeft Marktplaats dit jaar dan ook al tientallen miljoenen keren geraadpleegd. Vooral Lego, buitenspeelgoed en Duplo zijn populaire sinterklaascadeaus.

Van september tot eind november bekeken de goedheiligman en zijn pieten de verschillende speelcategorieën op Marktplaats maar liefst 126 miljoen keer. In totaal verschenen er maar liefst 1,6 miljoen advertenties voor tweedehands speelgoed op de verkoopsite.

Tweedehands speelgoed nog niet de norm

Hoewel tweedehands speelgoed in trek is rond de feestdagen is het nog niet de norm. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat nog zeker 64 procent van de ruim 1100 ondervraagden van plan is om ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ voor nieuw speelgoed te kiezen. „De cijfers laten zien dat de goedheiligman en kerstman regelmatig kiezen voor tweedehands speelgoed – een positieve ontwikkeling”, zegt Maaike Veeling, woordvoerder van Marktplaats. „Maar tradities en gewoontes maken het nog lastig om tweedehands speelgoed de norm te maken tijdens de feestdagen.”

De belangrijkste reden die ouders geven om toch te kiezen voor nieuw speelgoed is dat ze voldoende budget hebben (28,2 procent). Zo’n 10,2 procent geeft aan te denken dat hun kinderen minder blij zullen zijn met tweedehands speelgoed en bijna 9 procent vreest zelfs voor teleurstelling.

Lego opnieuw het meest populair

Onder de (hulp)sinterklazen die wel tweedehands speelgoed kopen, is Lego het populairste speelgoed. De gekleurde blokjes van Deense makelij staan voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats in de top 10 van populairste sinterklaascadeaus op Marktplaats.

Op nummer twee staat buitenspeelgoed, zoals steps, skelters en speelhuisjes, gevolgd door Duplo op de derde plaats. Ook poppen een speelgoedkeukentjes zijn populair en steeds vaker wordt er ook gezocht naar Montessori- en ‘open einde speelgoed’, zoals stapelstenen.

🎁 Top 10 populairste Sinterklaascadeaus op Marktplaats in 2024 (in categorie speelgoed op basis van meest gezochte zoektermen): Lego Buitenspeelgoed Duplo Poppen en accessoires Playmobil Montessori & open einde speelgoed Babyspeelgoed Keukentjes Barbie Knex

