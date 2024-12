Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zó giftig zijn de producten van SHEIN echt

De kritiek op Chinese webshops zwelt de laatste tijd aan, nu er steeds meer negatieve verhalen over naar buiten komen. Deze keer was het Pointer die iets verontrustends ontdekte over de kleding van SHEIN.

Vanuit verschillende hoeken klinken zorgen om populaire Chinese webshops. ‘We’ willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, terwijl er de nodige risico’s kleven aan bestellen bij webwinkels buiten Europa. De kans bestaat namelijk dat de producten niet voldoen aan Europese wetgeving. Een expert waarschuwde al dat er schadelijke chemische stoffen als kleurstoffen, zware metalen en PFAS in de spullen kunnen zitten.

Ook de ethiek van sommige Chinese webshops wordt vaak in twijfel getrokken. SHEIN is daar geen uitzondering op. Een Zwitserse organisatie betichte de webwinkel ooit van „moderne slavernij”, na gesproken te hebben met tien fabrieksmedewerkers. De documentaire Inside the SHEIN Machine: Untold geeft een bijzonder pijnlijk kijkje achter de schermen van de Chinese modegigant. Uit de documentaire blijkt onder meer dat werknemers dagen van 18 uur maken en geen weekend hebben. Voor die bizar lange uren moeten ze genoegen nemen met een hongerloontje.

Honderden keren zo giftig als toegestaan

Maar ook als het om schadelijke stoffen gaat, blijkt het bij SHEIN verre van goed te zitten. Volgens onderzoek van Pointer Checkt overschrijden sommige producten de gezondheidsnorm voor de wettelijk toegestane hoeveelheid toxische stoffen. Niet een klein beetje, maar met honderden keren.

Het programma liet vijf artikelen met een hoog risico op giftige stoffen testen in een lab. Twee van de vijf producten, een paar badslippers en een regenjas, bleken veel meer ftalaten te bevatten dan wettelijk is toegestaan. Volgens Europese afspraken mag kleding voor maximaal 0,1 procent uit ftalaten bestaan. De SHEIN-slippers bestonden voor 32 procent uit ftalaat en de regenjas voor 17 procent. Daarmee overschrijden deze artikelen de gezondheidsnorm met respectievelijk 325 en 170 keer. Bij beide ging het om ftalaat DHEP, dat als zeer zorgwekkend te boek staat.

❔ Wat zijn ftalaten? Ftalaten zijn weekmakers die producten van bijvoorbeeld plastic en rubber zacht en buigzaam maken. Die stoffen kunnen hormoonverstoringen veroorzaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor weekmakers in producten van buiten de EU, waar andere wetten en regels gelden. Alle ftalaten zijn weekmakers, maar niet alle weekmakers zijn ftalaten.

In mei dit jaar meldde de Zuid-Koreaanse overheid al dat kinderproducten van SHEIN, zoals kinderschoenen, leren tassen en een riem, soms honderden keren de maximaal toegestane hoeveelheid ftalaten bevatten. De autoriteiten in Seoul voeren wekelijkse inspecties uit op items die verkocht worden op platformen als SHEIN, Temu en AliExpress.

Reactie van SHEIN

SHEIN laat aan Pointer Checkt weten dat het de veiligheid van producten serieus neemt. Het kledingbedrijf heeft de slippers en regenjas uit haar webshop verwijderd. Ook stelt SHEIN dat het samenwerkt met internationale partners en regelmatig steekproeven doet om ervoor te zorgen dat haar producten veilig zijn.

Pointer Checkt stelt daar weer tegenover dat het programma onaanvaardbaar hoge hoeveelheid toxische stoffen vond in twee van de vijf producten die het liet testen, en het assortiment 600.000 tot 700.000 producten telt.

