Augurk of hotdog: chocoladeletters verschijnen in steeds meer (gekke) smaken

Heb je last van keuzestress? Laat het schap met chocoladeletters dan even aan je voorbijgaan dit najaar. Er verschijnen namelijk steeds meer letters met nogal opvallende smaken op de markt.

Een stuk chocola kan op z’n tijd best goed voor je zijn. Vroeger was de keuze makkelijk te maken rond Sinterklaas: melk, puur of hazelnoot. 70 procent bestaat nog steeds uit letters van melkchocolade. Maar er zijn wel vele bijzondere smaken bijgekomen. Wat dacht je van een letter in pindakaas-banaan smaak? Of eentje die smaakt naar een energiedrankje?

Hype rondom Dubai-reep bereikt ook Sinterklaasfeest

Het AD nam een kijkje bij een Jamin-snoepwinkel in Etten-Leur. Daar wordt ingesprongen op de hype rondom de Dubai-reep. „We hebben nog maar net een paar dagen de Dubai-letter in huis, maar we raken er al aardig doorheen”, legt een medewerker van de winkel uit in de krant.

Goedkoop zijn die bijzondere chocoladeletters niet. Je moet niet raar staan kijken als je er 12 euro voor neer moet leggen. Welke letters waarschijnlijk ook als warme broodjes over de toonbank gaan? „Ik gok op de Zure Mat. En de Espresso-Martini, ook lekker.”

De opvallende smaken zijn overigens niet in het volledige alfabet te krijgen. Duurdere soorten worden alleen als letter S gemaakt.

Chocoladeletters met augurk of Engelse drop

Een andere hype waar producenten van chocoladeletters op inspringen: de populariteit rondom de reality-serie De Augurkenkoning. „Er is een chocoladeletter waar de zure smaak van augurk in zit verwerkt. Je weet niet wat je proeft: er zit écht augurk in. Vind ik zelf wel de verrassing van dit jaar”, vertelt Jamin-directeur Toon van Dijk.

Andere opvallende chocoladeletters die in de winkel liggen: hotdog, Engelse drop, popcorn en crème brûlée. Veel chocoladeletters zijn dit jaar kleiner dan voorheen. Hoe dat komt, legde Metro eerder al uit.

Chocoladeletters worden goed verkocht rondom Sinterklaas. Nederlanders kopen er namelijk zo’n 22 miljoen per jaar. Witte chocolade wordt relatief weinig verkocht, in vergelijking met melk en puur. De meest verkochte letter is de M. Dat komt omdat veel namen met de M beginnen. En mensen die letter voor hun moeder kopen. Dat er meer chocolade in de letter M zit is overigens een fabeltje.

