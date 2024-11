Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de meest gezonde stad van Nederland (en dit de minst gezonde)

Apeldoorn is de meest gezonde stad van Nederland. De Gelderse stad heeft Groningen van de troon gestoten. Onderaan de lijst bungelt Rotterdam, net als twee jaar geleden.

Dat meldt advies- en ingenieursbureau Arcadis in zijn tweejaarlijkse inventarisatie. Tijdens de voorgaande twee edities stond Groningen nog fier op één door het groene en fietsvriendelijke karakter. Al sinds 1777 wordt de fysieke omgeving van de stad aangepast, destijds om leed als de pest te voorkomen. Dat resulteerde in een gezond ingerichte stad. Deze keer moet de stad genoegen nemen met ‘brons’.

Factoren om de gezondste stad te bepalen

Om de gezondste stad te bepalen, bekeken de onderzoekers van Arcadis of een stad genoeg voorzieningen heeft, fiets- en voetgangersvriendelijk is en genoeg openbaar vervoer heeft en of er voldoende speel- en recreatieplekken zijn. Ook speelt mee hoe het met de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en hittestress gaat en of een stad een ‘gezonde gemeenschapszin’ heeft, met genoeg plek voor sociale interactie.

Apeldoorn scoorde daarbij het best, gevolgd door Maastricht. Groningen en Nijmegen delen een derde plaats. De top tien wordt verder aangevuld met Amersfoort, Almere, Emmen, Leeuwarden en Zwolle.

„Er gaat nu dus toch iets boven Groningen, vooral door het relatief grote aantal verkeersongevallen met letsel of zelfs de dood tot gevolg”, vertelt directeur landschapsarchitectuur John Boon van Arcadis. „Dat is wel dubbel, want nu krijgen ze mensen op de fiets en zien we meer ongelukken. Ook op het onderdeel ‘Gezonde Gemeenschap’ laat de stad punten liggen. Dat is deels te verklaren doordat het aantal geregistreerde misdrijven toenam en dat minder mensen voldoen aan de bewegingsrichtlijn.”

Dat Apeldoorn nu bovenaan staat, is volgens Arcadis-directeur Eke Schins te verklaren door onder meer het lage aantal misdrijven, de hoge sociale cohesie en de hoeveelheid groen in de stad.

De minst gezonde steden

Onderaan de lijst staan Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de drie grootste steden van het land. De onderzoekers benadrukken in het rapport dat deze steden het in internationaal perspectief nog steeds goed doen. Rotterdam doet het minder goed omdat er relatief weinig wordt gelopen en gefietst, in Den Haag zijn de ongevalcijfers hoog. Amsterdam laat punten liggen op een ‘Gezonde Gebouwde Omgeving’ door de binnenstedelijke verdichting, oftewel: het is niet ruim genoeg opgezet.

Arcadis meldt verder landelijk een forse toename van angst- en stressgevoelens. Dat is deels het effect van de coronapandemie. „Apeldoorn laat deze stijging ook zien, maar duidelijk minder ernstig dan in veel andere steden. Wat daarbij waarschijnlijk helpt, is het groene karakter van de stad.”

🌇 De top 25 gezondste steden van Nederland Apeldoorn Maastricht Groningen Nijmegen Arnhem Amersfoort Almere Emmen Leeuwarden Zwolle Den Bosch Leiden Haarlem Enschede Zoetermeer Terneuzen Breda Utrecht Haarlemmermeer Eindhoven Zaanstad Tilburg Amsterdam Den Haag Rotterdam

