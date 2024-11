Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vacature: Metro zoekt een freelance journalist / nieuwsmaker

Heb jij een brede journalistieke blik, ga je op zoek naar nieuws, scoops, persoonlijke verhalen en andere zaken die Metro-lezers willen weten? Dan zoeken we jou als nieuwe freelance journalist voor onze nieuwswebsite.

Als journalist volg je niet een van de talrijke nieuwswebsites die ons land kent, maar ga je zelf op zoek naar interessante nieuwtjes en verrassende invalshoeken. Je belt mensen na, gaat in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen en brengt onze lezers in vervoering. Een scoop? Die vind jij én breng je op een manier die bij onze doelgroep past. Laagdrempelig, toegankelijk, maar bovenal interessant en mensgericht.

Daarnaast breng je niet het platte ‘eerstelijns’ nieuws, maar de vragen daarachter. Niet: ‘De Tweede Kamer wil een limiet instellen op betalen met contant geld’, maar ‘tot welk bedrag mag je in Nederland contant betalen?‘ Je beantwoordt huiskamervragen van onze lezers en biedt ze iets waar ze écht iets mee kunnen.

Metro zoekt een freelance journalist / nieuwsmaker

Het papieren tijdperk heeft Metro in 2020 achter zich gelaten. Sindsdien hebben we het merk doorgezet als online succesverhaal. Om onze lezers zo goed mogelijk te bedienen, zijn we op zoek naar een freelance journalist / nieuwsmaker met een goed netwerk. We werken toe naar een wereld waarin Metro de primeurs brengt, maar ook nog steeds het vertrouwde karakter heeft.

We zijn daarom op zoek naar journalisten die een eigen draai aan Metro kunnen geven en echte nieuwsjagers zijn. Het nieuws? Dat maak je zelf! Experts nabellen en met unieke invalshoeken op de proppen komen is een echte must. Gemiddeld schrijf je drie grotere verhalen per dag.

Je maakt onderdeel uit van een klein en hecht team. Je bent flexibel inzetbaar; dat betekent dat ochtend- en weekenddiensten erbij horen. Je werkt voornamelijk vanuit huis.

Dit breng je mee:

Je hebt een journalistieke achtergrond en ervaring op een nieuwsredactie.

Je bent goed in het maken van (nieuws)verhalen, kunt snel werken en hebt een eigen pen.

Je gaat zelf op zoek naar nieuws buiten de gebaande paden en hebt een originele blik. Het gaat hierbij om nieuws maken, verhalen vinden die andere media nog niet hebben, absoluut niet om het ‘napraten’ van andere media.

Je vindt het geen probleem om diep in een onderwerp te duiken of experts of publieke figuren na te bellen.

Je schrijft foutloos.

Je bent bereid (overdag) in het weekend te werken

Je bent bekend met WordPress, SEO en Google Analytics.

Je bent enthousiast, gedreven en vindt het vooral heel leuk om voor een online nieuwsmerk te werken.

We zijn niet op zoek naar mensen die in de PR of marketing werken of vooral daar ervaring mee hebben.

Dit bieden we jou:

Je komt te werken in een gezellig, enthousiast team, met vaste en freelance journalisten. Je krijgt veel vrijheid en de mogelijkheid om eigen ideeën uit te rollen op een landelijke nieuwssite.

Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 30 november jouw cv, motivatie (waarom ben jij geschikt voor Metro en wat wil je toevoegen?) en een aantal eigen verhalen (het liefst passend bij de tone of voice van Metro) waar je trots op bent naar Roos Ravensbergen via [email protected]. Stuur ook mee welke drie ideeën je vandaag zou oppakken als je voor Metro aan de slag zou gaan.

Reacties