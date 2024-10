Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trein vertraagd? Daan en Michael vragen geld van kaartje voor je terug: ‘Ov koppelen en op de knop drukken’

Nooit of amper geweten dat je geld kunt terugvragen bij een flinke treinvertraging? Of vind je het gewoon te veel gedoe om wat euro’s terug te halen? Je bent niet de enige. Dat ondervonden twee jonge Utrechters dit jaar in ieder geval, gezien hun ‘succes’ en de forse groei van hun initiatief en website Trein-vertraging.nl. Wat er tot nu toe jaarlijks op de plank bij de NS blijft liggen en reizigers niet terugvorderen? 20 miljoen euro…

Trein-vertraging.nl, dat zich nu nog alleen op de NS richt, explodeert momenteel, lijkt het wel. Ov-reizigers komen erachter dat geld terugvragen via dit jonge initiatief voor hen binnen een mum van tijd geregeld is. Alleen deze week al konden de twee Utrechters achter de website, Daan Ykema (23) en Michael Hilhorst (24), 5000 nieuwe gebruikers ‘noteren’. In totaal zijn het nu 20.000 reizigers en dat aantal zal door media-aandacht alleen maar groeien. Voor die 20.000 mensen is nu rond de 320.000 euro met succes geclaimd.

De Nederlandse Spoorwegen hebben overigens wel een teruggaveregeling bij een treinvertraging (zie kader). Reizigers moeten daarbij een formulier invullen en precies weten hoe lang een bepaalde treinrit langer duurde dan gepland en wanneer dat was. Bij Trein-vertraging.nl wordt dit, na het koppelen van je ov-chipkaart, automatisch gedaan. Maar moet je dan helemaal niets zelf doen en alleen op je bankrekening kijken?

Twee ‘experts in treinvertraging’

„Jawel, op een knopje drukken om geld te claimen”, zegt Daan Ykema. Als Metro hem spreekt, kan hij melden dat hij vandaag met zijn treinvertraging-compaan met de NS om tafel zit op het hoofdkantoor in zijn woonplaats. Daar wordt kennisgemaakt en gesproken over Europese reizigersrechten. „We gaan bekijken hoe we er samen, de NS, wij en zeker de reizigers, beter van kunnen worden. Michael en ik willen met Trein-vertraging.nl nou ook weer geen luis in de pels zijn, maar de reizigers gaan toch wel claimen. Dan kan het maar beter constructief.”

Daan Ykema en Michael Hilhorst kennen elkaar van hun studie. Toen de twee met Trein-vertraging.nl begonnen was Ykema nog altijd student, Hilhorst product owner bij een start-up in Rotterdam. Het bouwen van de website gebeurde ‘s avonds en in het weekend. Ykema: „Iemand attendeerde ons erop dat weinig mensen wisten van de mogelijkheid om geld terug te vragen, hoe dat precies moest en dat weinig reizigers dat deden. Wij wilden wel weten hoe het zat en toen besloten wij er expert in te worden. We vroegen ons af: waarom weet niet iedereen dit eigenlijk?”

We willen geen luis in de pels zijn.

„De NS vindt dat ze het je makkelijk maken, maar wij vinden dat het nog makkelijker kan”, legt Ykema het initiatief uit. Hij en Hilhorst hadden zelf slechte ervaringen met Centraal Station Rotterdam en station Schiphol. „Wij reisden daar voor studie en werk vaak langs en er ging veel mis. NS heeft Europees gezien wel de beste punctualiteitscijfers, maar als je inzoomt op bepaalde regio’s, zie je dat het echt, echt, echt beneden peil is. Dat aspect proberen wij onder de aandacht te brengen.”

De drive is 20 miljoen per jaar

Nu Trein-vertraging.nl goed loopt, als dat de juiste bewoordingen zijn, wat is dan het volgende doel en de drive van de twee? Ykema: „Het geld waar wij achteraan zitten is 20 miljoen euro per jaar (De Telegraaf kwam onlangs met dat bedrag dat niét bij treinvertragingen wordt uitgekeerd, red.). Wij willen mensen er dus op attenderen en geld terugvragen zo makkelijk mogelijk te maken. Maar onze drive is die 20 miljoen bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen.”

🚉 Regeling NS Ook via de Nederlandse Spoorwegen kun je de hand ophouden bij een flinke vertraging van minimaal 30 minuten. Via de NS-website kun je daarover alle informatie vinden en tot drie maanden terug claimen. Een woordvoerder van de NS betwistte onlangs in het Algemeen Dagblad dat geld terugkrijgen via de vervoerder lastig is en meldde juist ruimhartig te zijn. Tegenover Trein-vertraging.nl staat de belangrijkste ov-organisatie ‘neutraal’: „Het staat reizigers uiteraard vrij om daar gebruik van te maken.” Eerder dit jaar kwam reizigersvereniging Rover naar politiek Den Haag om de Tweede Kamer te vertellen dat het met de prestaties van de NS slecht gesteld is.

Geld verdienen met ‘Treinvertraging’

Niemand werkt voor niets, dat zal niemand gek vinden. Wat verdienen Daan Ykema en Michael Hilhorst dan met Trein-vertraging.nl? We horen het je al vragen. En zit er na het koppelen van je ov-chip na de eerste drie maanden niet het bekende addertje onder het gras? Ykema: „Dat addertje proberen we niet te laten komen en we willen transparant zijn. Onder de 15 euro is een claim per kwartaal altijd gratis. Bij bedragen boven de 15 euro kun je ervoor kiezen om drie vrienden uit te nodigen, ook dan is het gratis. Je kunt die vrienden ook laten zitten en voor de optie 80/20 kiezen, dan houden wij 20 procent van het bedrag. Na drie maanden koppelen we je ov-chipkaart opnieuw, maar dan gaan we – als we het over dat addertje hebben – niet opeens stiekem geld inhouden. Voor ons loont het niet heel erg, misschien een beetje naïef. Maar we zijn tevreden met hoe het nu gaat.”

Als reiziger hoef je amper iets te doen. Alle treinreizen van de NS in Nederland worden door een database 24/7 automatisch bijgehouden. Ykema en Hilhorst krijgen zo een overzicht van iedere treinvertraging en dat overzicht koppelen ze dan aan de gebruikers van hun website. Je moet als reiziger alleen nog op het eerder genoemde ‘knopje’ drukken en vervolgens zie je het vertragingsbedrag op de bankrekening verschijnen. Als je trein 1 minuut te laat arriveert, dan gaat die mooie financiële vlieger natuurlijk niet op. „Vanaf een half uur vertraging krijg je 50 procent van je ticketbedrag, vanaf een uur 100 procent. Op de hogesnelheidslijn is dat respectievelijk 15 en 30 minuten.”

Over de grens kijken

De Utrechters claimen nu dus alleen voor NS en eigen land, maar overwegen om in de toekomst op sporen over de grens te kijken. „Denk aan Duitsland, of een ander groot Europees land. Regels voor reizigers zijn namelijk zwart op wit door Europa vastgelegd. We zeggen altijd, en dat geldt niet alleen voor Nederland: als je een pizza bestelt en die komt een uur te laat en is helemaal koud… Dan vind je het ook belachelijk als je daar voor moet betalen, toch? Als je voor een dienst die je niet krijgt, moet betalen, dan wil je je geld terug.”

Wie wil kijken hoe het geld terugvragen werkt: dat kan op Trein-vertraging.nl.

